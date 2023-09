Un plongeur est resté sous l'eau durant 10 jours non-stop et voici à quoi ressemblait son corps

Un homme s’est demandé ce que cela ferait de vivre sous l’eau pendant une certaine période. Il y a plusieurs années, il a mis sa réflexion à exécution.

En novembre 2002, Tim Yarrow, un plongeur sud-africain, s’est lancé un défi immense : rester immergé sous l’eau d’une petite bassine d’un centre commercial pendant 10 jours. L’homme voulait voir à quoi ressemblerait son corps à la sortie de la bassine et la façon dont son organisme réagirait.

Durant ces dix jours sous l’eau, Tim Yarrow a été nourri grâce à un tube relié à sa bouche. Quant à ses besoins naturels, le plongeur les évacuait de la même façon via un cathéter.

En sortant de sous l’eau, Tim Yarrow a battu un record détenu depuis 1986. Mais surtout, il s’est aperçu qu’il avait les mains toutes ridées.

Un corps abîmé à force d’être resté sous l’eau

Crédit photo : The Science Channel

Ces mains ridées ont marqué le plongeur et les curieux de l’expérience. Comme chacun d’entre nous a pu le constater, nos mains et nos orteils deviennent tous ridés lorsque l’on reste un peu trop longtemps sous l’eau. Mais ils prennent une toute autre tournure lorsqu’ils sont restés dix jours non-stop dans l’eau.

Une émission télévisée britannique, Outrageous Acts of Science, a expliqué la formation de ce phénomène. Le biologiste Ellie Harrison a donné le fin mot de ce mystère : « La raison pour laquelle vous avez les mains et les pieds si ridés est que la surface de la peau est recouverte de cellules kératiniques mortes et qu'elles absorbent l'eau plus rapidement que toutes les autres cellules. Parce qu’ils sont attachés aux cellules kératiniques vivantes situées en dessous, ils gonflent et finissent par se rider. Ils n’ont nulle part où aller ».

Aucune crainte pour Tim Yarrow cela dit. Cependant, si le plongeur était resté encore plus longtemps sous l’eau, cela aurait pu causer de sérieux dommages à son corps. Sa « peau se briserait » et « il pourrait tomber vraiment très malade » à cause des infections, conclut le biologiste.

Crédit photo : The Science Channel