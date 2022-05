Un sexagénaire mange un kilo de magret de canard en 5 minutes et remporte le championnat du monde

Un Gersois vient de remporter le championnat du monde des mangeurs de… magret !

Vous l’ignorez peut-être, mais le championnat du monde des mangeurs de magret s’est déroulé mardi 17 mai à Saramon (Gers). Cette compétition - qui existe depuis 1982 - consiste à manger un kilo de magret grillé en cinq minutes… avec des couverts en plastique.

Crédit Photo :Valentine Chapuis/AFP

Un sexagénaire mange 930 grammes de canard

Cette fois-ci, le concours a été remporté par Bernard Lasbats, un Gersois âgé d’une soixantaine d’années. Ce dernier a englouti 930 grammes de canard sous une chaleur écrasante et dans le temps imparti, selon l’AFP.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le sexagénaire est un habitué de la compétition puisqu’il vient de gagner son onzième titre : «De la préparation, chez moi il n’y en a pas! C’est du naturel, j’arrive là en touriste, et on joue le match», a-t-il expliqué.

Il homme son onzième trophée à son concurrent de 97 ans

Comme le rapporte Sud Ouest, Bernard Lasbats a offert son trophée au doyen du concours, un homme de 97 ans ayant avalé 350 grammes de viande de canard. À noter que le championnat a réuni 13 participants.

Cette année, les organisateurs du championnat ont acheté plus de 800 kilogrammes de magrets pour les deux repas du jour. Manque de chance, la grippe aviaire a bien failli gâcher la fête : «Cela a été très compliqué (de se procurer autant de magrets) cette année avec la grippe aviaire», a confié Marjorie Loraschi, présidente du comité des fêtes de Saramon.

Avant d’ajouter : «On a cherché à plusieurs endroits, on a eu des contrats et les personnes ont été touchées par la grippe aviaire, on en est même arrivé à se dire qu'on n’allait pas maintenir cette journée».

Finalement, tout est bien qui finit bien !