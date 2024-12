Cette photo de mariage est la plus belle de l'année 2024, selon un prestigieux concours

Voici les 11 plus belles photographies de mariage de l’année, élues dans le cadre de l’International Wedding Photographer of the Year. Des clichés à couper le souffle.

Le mariage est un moment inoubliable. Après des mois à tout préparer, les mariés veulent que tout soit parfait le jour J et pour cela, ils doivent faire appel à un bon photographe. En effet, il est important pour de nombreux couples d’avoir de belles photos de l’événement pour se souvenir de cette journée pas comme les autres. Ainsi, les photographes de mariage sont invités à prendre des photos des mariés, mais aussi de leurs proches. Cependant, il est important de bien choisir son photographe car un détail peut vite tout gâcher.

Si vous aimez les photos de mariage ou que vous souhaitez trouver de l’inspiration pour votre événement, il existe de nombreux concours de photographie qui élisent les plus belles photos de mariage. C'est le cas de l’International Wedding Photographer of the Year qui a dévoilé les gagnants de cette année. Il s’agit d’un prestigieux concours de photographie qui élit chaque année les plus belles photos de mariage. Pour l’édition 2024, les lauréats ont été annoncés le 13 décembre.

Au total, le jury composé de photographes de mariage professionnels a reçu 2 000 candidatures de 450 photographes originaires de 63 pays différents. Finalement, les grands gagnants ont été désignés. Leurs photographies mettent en valeur l’amour des mariés dans des mises en scène spectaculaires et pleines d’originalité. Voici les vainqueurs.

Photographie de mariage de l'année, 1er prix catégorie "lieu épique"

Crédit photo : Bettina Vass / International Wedding Photographer of the Year 2024

1er prix catégorie "portrait solo"

Crédit photo : Hollie Mateer / International Wedding Photographer of the Year 2024

1er prix catégorie "photo de groupe"

Crédit photo : Christopher Perkins / International Wedding Photographer of the Year 2024

1er prix catégorie "piste de danse"

Crédit photo : Ewelina Puk / International Wedding Photographer of the Year 2024

1er prix catégorie "fiançailles / hors mariage"

Crédit photo : Ben Lane / International Wedding Photographer of the Year 2024

1er prix catégorie "prise de vue unique"

Crédit photo : Hollie Mateer / International Wedding Photographer of the Year 2024

1er prix catégorie "noir et blanc"

Crédit photo : Kemran Shiraliev / International Wedding Photographer of the Year 2024

1er prix catégorie "allumé"

Crédit photo : Kemran Shiraliev / International Wedding Photographer of the Year 2024

1er prix catégorie "enfreindre les règles"

Crédit photo : Ted Kim / International Wedding Photographer of the Year 2024

1er prix catégorie "portrait de couple"

Crédit photo : Andri Tei / International Wedding Photographer of the Year 2024

1er prix catégorie "vue d'en haut"

Crédit photo : Angel Yamil Calderin Tellitud / International Wedding Photographer of the Year 2024

Des photos toutes plus belles les unes que les autres et qui forment un souvenir inoubliable pour les mariés.