La palme du meilleur costume d’Halloween est attribuée à une adolescente américaine de 13 ans. La jeune fille issue d’une fratrie de neuf enfants s’est déguisée en «sa mère fatiguée».

On ne le répétera pas assez : une mère de famille qui travaille tout élevant ses enfants est sans l’ombre d’un doute une super-héroïne. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce mode de vie est synonyme de fatigue intense.

Une ado se déguise en une maman fatiguée

Il y a quatre ans, une adolescente alors âgée de 13 ans a souhaité rendre un hommage hilarant à sa mère le jour d’Halloween. Pour ce faire, elle s’est déguisée en «une maman fatiguée».

Crédit Photo : The Hartsocks' Photography

Jillian a créé ce look avec l’aide de sa mère, Lindsay Hartsock. À l’époque, les photos du costume sont rapidement devenues virales sur la page Facebook de photographie de la famille, The Hartsock’s Photography. Au total, les clichés ont récolté plus de 19 000 likes et plus de 75 000 partages.

«Nous avons neuf enfants et une entreprise de photographie très active», avait déclaré Lindsay Hartsock à Good Morning America.« Jillian m’aide beaucoup, donc elle sait exactement ce que c'est que d'être une maman fatiguée. Elle a pensé que costume serait parfait pour elle»

Crédit Photo :The Hartsocks' Photography

Le 31 octobre 2018, la jeune fille, qui est la quatrième enfant de la fratrie, portait un énorme chignon désordonné et arborait des cernes immenses sous les yeux. Mais ce n’est pas tout ! Elle tenait également un café Starbucks dans une main et un baigneur dans l’autre. Enfin, un autre poupon était accroché à sa jambe.

Crédit Photo : The Hartsocks' Photography

À travers ce déguisement, on peut se rappeler à quel point le rôle de maman, bien qu’harassant, est précieux et touchant : «Être une mère c’est tellement de travail mais il y a ces petits moments gratifiants dans la journée qui font que ça en vaut la peine», avait confié Lindsay Hartsock au média américain.