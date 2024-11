Halloween : un habitant dépense 5 000 euros pour décorer sa maison et effrayer les passants, le résultat est incroyable

Près de Grenoble, Julien Tirland a vu les choses en grand pour Halloween : pour la quatrième année consécutive, il a décoré sa maison afin de la rendre la plus effrayante possible. Un spectacle à ne pas manquer.

Pour Halloween, nous sommes nombreux à manger des sucreries, nous déguiser, regarder des films d’horreur et décorer notre maison. Si certaines personnes aiment déposer des citrouilles et des squelettes sur le pas de leur porte, d’autres voient les choses en grand, comme ce couple d'Américains qui avaient tellement effrayé ses voisins avec ses décorations que ces derniers avaient appelé la police.

C'est également le cas de Julien Tirland, qui vit à Champagnier, dans l’Isère. Cette année, l’habitant a tellement investi dans la fête d’Halloween que l’ensemble des décors de sa maison est estimé à 5 000 euros.

Crédit photo : @horrorinchampagnier / Instagram

À l’approche du 31 octobre, Julien a installé des araignées géantes sur son toit, un cimetière, un chaudron sur le perron, des citrouilles et des chauves-souris. Les décors sont tellement réalistes et la mise en scène est si impressionnante que Julien propose même des visites de sa maison.

“Ce qui nous fait plaisir, c’est de faire peur aux gens, mais aussi de nous faire plaisir. On invite un peu tout le monde, des amis, des voisins, de la famille… On fait des soirées où on organise des visites du parcours. Ça nous plaît, ça nous fait rire ! On a installé un tunnel pour la fin du parcours. Avec du bois, des bâches et des lumières, on a décoré ce tunnel à la façon d’une boucherie horrifique. On voulait faire peur. On adore cette ambiance d’Halloween”, a confié Julien Tirland à France 3.