Lancée d'un voilier allemand en 1886, cette bouteille a été découverte 132 ans plus tard sur une plage d'Australie : c'est le plus vieux message en bouteille jamais retrouvé

En janvier 2018, une Australienne découvre près de Wedge Island une bouteille jetée à la mer en 1886, contenant un document sur les courants marins.

Un sacré voyage !

En 1886, un marin originaire d’Allemagne a glissé une note dans une bouteille avant de la balancer à la mer pour une raison bien précise.

Aussi fou que cela puisse paraître, elle a été retrouvée 132 ans plus tard par une promeneuse à l’autre bout de la planète.

Une Australienne trouve une bouteille jetée à la mer il y a plus d’un siècle

Cette histoire remonte au mois de janvier 2018, rapporte le magazine Science & Vie. Tonya Illman se baladait sur une plage près de Wedge Island, au nord de Perth, lorsqu’elle a fait une découverte insolite.

Elle a trouvé une vieille bouteille de genièvre enfouie dans le sable, non loin de l’endroit où était garé le véhicule de son fils, dans les dunes.

À l’intérieur, la petite amie de son fils a trouvé un morceau de papier jauni enroulé avec une ficelle. Une fois séchée, la note a pu révéler son contenu.

Le message, rédigé en allemand, mentionnait la date de 1886, des coordonnées géographiques ainsi que le nom d’un voilier : le Paula.

Crédit Photo : Tonya Illman

Le flacon transportait un formulaire

À l’inverse de cette lettre envoyée en 1916, ce bout de papier était en réalité un document scientifique utilisé pour étudier les courants marins.

Comme le précise Science & Vie, cette méthode faisait partie d’un programme océanographique mené par l’Observatoire naval allemand, la Deutsche Seewarte.

Entre 1864 et 1933, des capitaines allemands ont balancé par-dessus bord des milliers de bouteilles en pleine mer. À l’intérieur, ils avaient placé un formulaire destiné à recueillir plusieurs informations sur le voyage : la date, la position du navire, son port d’attache et sa destination. Ce programme au long cours rappelle l’expérience des gouttes de brai, poursuivie pendant près d’un siècle en Australie.

Les personnes qui en retrouvaient une devaient ensuite transmettre le document aux chercheurs en indiquant le lieu et le moment de sa découverte.

Une fois cette étape terminée, les spécialistes reliaient les points de départ et d’arrivée pour reconstituer le parcours des bouteilles et mesurer la vitesse des grands courants marins.

Crédit Photo : Tonya Illman

La suite après cette vidéo

Un record de longévité !

Selon le Western Australian Museum, la bouteille retrouvée en Australie a été lancée le 12 juin 1886, à environ 950 kilomètres des côtes australiennes. Ce jour-là, le Paula naviguait vers Makassar, une ville en Indonésie, après avoir quitté Cardiff.

Parmi les milliers de documents jetés à la mer, seuls 663 ont été retrouvés, en comptant celui-ci. Le précédent avait été découvert en 1934 au Danemark.

De son côté, le flacon australien a établi le record du plus vieux message en bouteille jamais retrouvé. On est bien loin de cette bouteille jetée à la mer il y a environ 7 ans.

Depuis, ce vestige du XIXe siècle est exposé au musée maritime de Fremantle, en Australie-Occidentale.