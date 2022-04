Une étude dévoile les cinq traits de personnalité à avoir pour devenir millionnaire

Une étude parue le 1er avril dernier (et ce n’est pas une blague) sur le site Humanities and Social Sciences Communications a dégagé les cinq traits de personnalité essentiels pour être millionnaire selon la science. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une science exacte, les cinq chercheurs allemands ont analysé les caractères et personnalité d’un panel composé de millier de participants : des millionnaires.

Crédit : janeb13/ Pixabay

Si seulement il suffisait de posséder ces cinq traits de personnalité pour maximiser ses chances d’être millionnaire … Dans leur étude, les chercheurs allemands de la Free University de Berlin ont identifié cinq traits de personnalité associés aux très riches. Plus particulièrement, les « self-made millionaires ». Soit, ceux qui ont bâti leur fortune seuls, sans avoir hérité.

Selon les chercheurs de l’étude menée par Marius Leckelt, les informations recueillies auprès des participants auraient permis de relever cinq traits propres à une personne. Ces cinq traits spécifiques seraient ainsi la source de la fortune des millionnaires.

Les cinq traits de personnalité d’un millionnaire selon la science

Malgré ce postulat de départ qui peut laisser sceptique, les chercheurs ont souligné une nuance, encore inconnue : « On ne sait pas actuellement si hériter de l’argent et devenir riche conduit au développement d’un profil de personnalité prototypique ‘riche’, ou si un profil de personnalité spécifique favorise le succès économique autodidacte ».

Les chercheurs ont ainsi dévoilé ces fameux traits : « Nous montrons que les riches ont une plus grande tolérance au risque, une plus grande ouverture d’esprit, une plus grande extraversion, sont consciencieux, et ont une plus faible névrose ».

Si vous vous reconnaissez à travers ces cinq points, vous avez peut-être vos chances de devenir millionnaire… si ce n’est déjà fait.

Tolérance au risque

Ce trait de caractère spécifique aux millionnaires est assez peu connu. Cependant, il est souvent employé dans le milieu de la finance et de l'entreprenariat, la « tolérance au risque financier ». Le site suisse, expert en conseil financier, Vermögens Zentrum définit cela comme « l’aptitude d’un investisseur à supporter les pertes liées à ses placements financiers sans se retrouver dans une situation précaire ».

Ouverture d’esprit

Le deuxième trait qui serait propre aux millionnaires serait l’ouverture d’esprit. Les millionnaires interrogés par les chercheurs possèderaient cette qualité qui fait d’eux des êtres sensibles à de nouvelles idées plus ou moins différentes des leurs, les amenant à tenter de comprendre et de respecter les idées d’autrui. En montrant leur curiosité et leur intérêt, cela favoriserait leur créativité.

Extraversion

Vous trouvez que Elon Musk, Jeff Bezos ou Bill Gates sont extravertis ? Si oui, vous tapez dans le mille puisqu’ils sont non seulement milliardaires mais ils font aussi partie des personnes les plus riches de la planète. Un train de vie bling-bling et des possessions à n’en plus finir, c’est peut-être aussi ce qui a rendu ces riches entrepreneurs extravertis. Mais l’étaient-ils avant d’être riches ? D’après l’étude des chercheurs allemands, il faudrait notamment avoir le contact facile avec les autres, s’exprimer de manière détendue sans craindre le jugement des autres.

Consciencieux

Cela paraît logique, mais pour réussir son entreprise, il faut être consciencieux. Ainsi, d’après l’étude allemande, les millionnaires partageraient ce trait des plus importants, le travail scrupuleux, appliqué et accompli avec soin. Cette discipline des millionnaires leur permet d’effectuer leur travail dans les temps et de garder une certaine régularité.

Faible névrose

Ce point important est peut-être l’un des plus difficiles à ‘manier’. Une faible névrose, quelle qu’elle soit, chez les millionnaires expliquerait aussi les raisons de leur succès. L’anxiété, les phobies, les symptômes obsessionnels et compulsifs ou encore la dépression seraient nettement moins présents chez les plus riches de ce monde. Ainsi, toutes ces idées parasitaires de l’esprit n’auraient pas leur place chez les millionnaires qui, en leur absence, peuvent mener leur quotidien plus sereinement et efficacement.

