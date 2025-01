Une femme mariée embrasse un chanteur sur scène, son époux demande le divorce

Un homme n’a pas hésité à demander le divorce après que sa femme influenceuse a embrassé un chanteur sur scène lors d’un concert.

Le baiser de la discorde. Miriam Cruz est une influenceuse dominicaine très populaire dans son pays. Fin décembre, la créatrice de contenu a vu sa vie basculer du jour au lendemain.

Le 28 décembre dernier, la starlette a assisté au concert du groupe de bachata Aventura, qui a connu un énorme succès en 2002 avec le titre «Obsesión».

Au cours de la soirée, la jeune femme a été sélectionnée pour monter sur scène. Un moment capturé en vidéo et diffusé sur le réseau social TikTok, où Miriam est suivie par 140 000 adeptes.

Sur ces images, on aperçoit la jolie brune saluer avec enthousiasme les musiciens et prendre dans ses bras Romeo Santos, le chanteur et leader du groupe. Jusqu’ici, rien d’anormal.

Crédit Photo : Jam Press

Mais, alors qu’elle est mariée, la créatrice de contenu a eu un comportement surprenant : elle n’a pas hésité à embrasser sur la bouche l’artiste âgé de 43 ans.

Comme le précise le site Wikiany, le clip est rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux.

Crédit Photo : Jam Press

Elle embrasse un chanteur sur scène et regrette son geste

Après le concert, Miriam a publié un message sur son compte TikTok afin d’exprimer ses regrets concernant le baiser volé et non consenti. Et ce n’est pas tout.

Dans son post (aujourd’hui supprimé), la jeune femme a expliqué que son acte avait eu de lourdes conséquences sur ses relations avec son époux. S’estimant humilié, ce dernier aurait demandé le divorce après 10 ans de mariage.

Crédit Photo : Jam Press

Selon ses dires, l’influenceuse a agi de manière impulsive et n’a pas réfléchi aux conséquences de ses actes sur sa famille. Face à cette situation, elle a tenu à présenter des excuses publiques à son compagnon.

«Du fond du cœur, je suis vraiment désolée. Je n'ai jamais eu l'intention de te blesser», a-t-elle déclaré sur TikTok.

Elle espère aujourd’hui rester en bons termes avec son futur ex-mari pour le bien-être de leurs enfants.

Les internautes s’en mêlent

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’attitude de Miriam Cruz a déchainé les passions dans la session commentaires.

En premier lieu, la mère de famille a reçu une vague de soutien de la part de ses fans, qui se demandent comment quelqu’un pouvait mettre fin à un mariage à cause d’un simple baiser échangé dans le cadre d’un concert.

D’autres, en revanche, accusent la tiktokeuse d’avoir manqué de respect à son partenaire.

«J’imagine que son comportement a rendu son mari malade», «Une femme mariée doit prendre en compte les sentiments de son mari et de ses enfants avant d’agir», peut-on lire parmi les réactions.

Crédit Photo : Getty Images

Une autre personne pense qu’il pourrait s’agit d’un coup monté orchestré par le couple pour avoir gagner des followers.

Affaire à suivre dans le prochain numéro…