Couple : voici les 4 comportements qui annoncent un divorce imminent, selon les experts

Comment savoir si votre couple va mal ? Pour répondre à cette question, le psychologue John Gottman a recensé quatre comportements à éviter, qui annoncent une séparation imminente.

Quand on est en couple, au début tout est rose et tout va pour le mieux. Mais avec le temps, les habitudes s’installent et nous pouvons adopter de mauvais comportements qui peuvent nuire à notre relation. Pour éviter cela, il est important de savoir repérer ces comportements néfastes afin de corriger la situation le plus vite possible.

Crédit photo : iStock

Pour vous aider, John Gottman, psychologue expert du divorce, a analysé quatre comportements néfastes dans un couple. Selon les propos de l’expert, relayé par L’Internaute, si ces quatre comportements se retrouvent dans une relation, cela signifie que la séparation est imminente. Il s’agit d’habitudes toxiques à bannir car elles conduisent au divorce dans 87,4% des cas. Une fois installées dans une relation, elles peuvent être impossibles à surmonter. Voici de quels comportements il s’agit.

La critique

Si vous avez quelque chose à reprocher à votre partenaire, évitez de le critiquer. Communiquez efficacement en faisant attention de ne pas le blesser et exprimez vos émotions. Si vous critiquez souvent votre partenaire, vous allez générer un sentiment de culpabilité chez l’autre, ce qui va conduire à une dispute plutôt qu’une conversation constructive.

L’attitude défensive

L’attitude défensive est généralement une réponse à la critique. Les personnes qui sont critiquées peuvent avoir tendance à se braquer et vont chercher à se défendre, parfois en attaquant l’autre en retour. Ainsi, au lieu d’écouter les remarques de son partenaire, qui peuvent être constructives, elles vont les ignorer et la situation ne fera que s’empirer.

Crédit photo : iStock

Le mépris

Le mépris est le signe de divorce le plus révélateur dans une relation. Si vous commencez à ressentir de la colère envers votre partenaire, qu’il vous dégoûte ou que vous vous sentez supérieur à lui, c’est très mauvais signe. Dans ce genre de situation, les insultes, les piques et le sarcasme peuvent être fréquents, ce qui peut conduire au divroce.

Le blocage

Voici la dernière étape avant la séparation d’un couple : le blocage. Cette situation se produit lorsqu’une personne ne réagit plus aux attaques de l’autre. Même en cas de dispute, vous ne ressentez plus rien. Cela signifie que vous êtes déjà ailleurs et que vous avez mis fin à la relation dans votre esprit, sans même vous en rendre compte.

Vous connaissez maintenant les comportements qui indiquent que la séparation d’un couple est proche. Si vous observez ces mauvaises habitudes dans votre relation, il est peut-être temps de faire des efforts pour la sauver avant qu’il ne soit trop tard. Pour vous aider, voici deux choses fondamentales à mettre en place pour avoir un couple qui dure.