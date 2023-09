Pompéi : découverte incroyable d'une fresque dévoilant une pizza !

À Pompéi, les archéologues poursuivent leurs fouilles dans le but de faire de nouvelles découvertes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont beaucoup à faire sur ce site fourmillant de secrets. En juin dernier, c'est une nouvelle fresque qui a été mise au jour. Et ce qu'elle a révélé a beaucoup surpris les archéologues !

Crédit photo : sciencesetavenir.fr

Une incroyable découverte annoncée par les archéologues il y a quelques mois

Si vous aimez la peinture, vous allez être ravi de poser vos yeux sur cette nature morte réalisée il y a 2 000 ans. Sur cette œuvre, on peut reconnaître une coupe de vin et un mets qui ressemble trait pour trait à une pizza. Les chercheurs travaillant sur ce célèbre site archéologique ont annoncé cette découverte le 25 juin dernier.

Tous les experts sont d'accord pour dire que cette fresque a été réalisée par un artiste très talentueux. Les éléments, à savoir la coupe et la "pizza", ont été représentés sur un fond noir. Ce plan foncé permet de faire ressortir ces deux dessins parfaitement exécutés.

La fresque se cachait dans une habitation du célèbre site de Pompéi

Pour découvrir cette merveille, les archéologues ont dû réaliser des fouilles sur les restes d'une paroi d'une maison du site. Celle-ci a été détruite, puis ensevelie par les cendres résultant de l'éruption du Vésuve. Et plus précisément, la peinture se trouvait dans l'atrium de cette habitation accolée à une boulangerie. Cette zone avait déjà été fouillée entre 1888 et 1891, mais ce trésor n'avait pas été découvert. Ce n'est qu'en janvier 2023 que les recherches ont repris à cet endroit.

Un présent d'hospitalité qui ressemble, à s'y méprendre, à une pizza

La direction du site archéologique a diffusé un communiqué de presse au sujet de cette fresque. Dans ce cadre, elle a reconnu que ce fameux mets ressemble beaucoup à une pizza. D'autant que Pompéi est une ville d'Italie, le pays qui a vu naître la toute première pizza. C'était en 1780 et son créateur, Pietro Colicchio, était napolitain. Mais les spécialistes de Pompéi ont ajouté qu'il ne s'agissait pas d'une pizza puisqu'aucun des deux principaux ingrédients de ce plat n’est présent, à savoir la tomate et la mozzarella.

Quoi qu'il en soit, ce plat datant de 2 000 ans présente bel et bien des caractéristiques communes. On retrouve une forme ronde et plusieurs ingrédients associés sur une même base. Mais ces derniers ressemblent à des fruits, probablement une grenade et une datte. En observant la fresque, on remarque également des épices reconnaissables grâce à leurs teintes jaune et ocre.

Au sujet de ce plat que l'on ne peut s'empêcher de comparer à une pizza, les archéologues formulent quelques hypothèses. D'après eux, cette fresque représenterait des "présents d'hospitalité". En effet, ces mets étaient offerts par les hôtes à leurs invités. Cette jolie tradition grecque trouverait ses origines entre le troisième et le premier siècle avant J-C.

Ainsi, Pompéi n'a pas fini de livrer tous ses secrets, et ce, pour le plus grand bonheur des archéologues et des touristes. En effet, ce site est le plus visité d'Italie juste après le Colisée de Rome. Avec une superficie de plus de 20 hectares dont une grande partie reste encore ensevelie sous les cendres, il reste encore de nombreux trésors à découvrir...