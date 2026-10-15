« Si tu ne veux pas payer, ne viens pas » : une future mariée réclame 300 euros à chaque invité pour financer son mariage

Hunter, une Américaine, s'est plainte d'avoir reçu un faire-part de mariage qui lui demandait de payer 350 dollars

Sur TikTok, une Américaine a raconté l’histoire d’une invitation de mariage qui a tourné à la fronde. En effet, le faire-part exigeait aux invités le paiement de 350 dollars pour financer l’organisation de la cérémonie.

Lorsqu’on reçoit une invitation pour un mariage, on s’attend à ce qu’il s’agisse d’une… invitation, et non une opération de financement participatif. Hunter, une Américaine, a d’ailleurs pensé à une erreur lorsqu’elle a découvert le faire-part reçu de la part d’une amie qui s’apprête à se marier.

Une invitation payante

En effet, l’invitation était soumise à une condition : payer 350 dollars (environ 312 euros) pour pouvoir assister à la cérémonie. La somme était demandée pour aider les mariés à financer l'événement. Après avoir demandé confirmation à la mariée, la réponse ne souffrait d’aucune ambigüité :

"C’est ta participation au mariage. Si tu ne veux pas payer, ne viens pas."

Des frais déjà engagés par l’invitée

La mariée a même ajouté qu’au vu du montant, Hunter n’était pas obligée de lui faire un cadeau. Naturellement, l’hypothétique convive s’est indignée sur TikTok, expliquant avoir déjà engagé des frais personnels pour être présente à la cérémonie :

"J’ai déjà payé ma robe, mes chaussures, ma mise en beauté, une chambre d’hôtel et j’ai pris un congé. C’est toi qui as invité les gens, et maintenant tu leur réclames 350 dollars ?"

La suite après cette vidéo

Une démarche qui divise les internautes

Sans surprise, Hunter a finalement décidé de ne pas se rendre au mariage. Cette demande pour le moins insolite n’a pas laissé les internautes indifférents. Certains se demandent si les invités viendront vraiment, d’autres affirment qu’ils "ne financent pas les mariages des autres" et jugent la démarche "scandaleuse".

Quelques-uns reconnaissent qu’ils seraient prêts à débourser une telle somme pour un ami proche. Mais, quel que soit le montant, c’est surtout le principe qui pose problème : réclamer une participation tarifée, comme on vendrait des "billets de concert". D'autant que la plupart du temps, les mariés placent une boîte destinée aux éventuels dons des invités durant la soirée. Une pratique plus discrète et moins agressive, dont le but peut finalement être similaire.