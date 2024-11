Elle invite 100 personnes à son mariage mais personne ne vient, sa vidéo déchirante fait le buzz sur TikTok

Cela aurait dû être le plus beau jour de sa vie, mais lorsqu’elle s’est présentée à son mariage, la mariée a constaté que personne n’avait répondu présent.

L’histoire de ce couple a fait le tour des réseaux sociaux pour les tristes circonstances dans lesquelles s'est déroulé leur mariage.

Il y a une semaine, Kalina Marie a publié une vidéo sur TikTok qui a rencontré un très large succès. À l’heure où nous écrivons ces lignes, la vidéo a déjà été visionnée près de 8 millions de fois sur le réseau social chinois.

Sur la plateforme, la jeune mère de famille raconte avoir invité 100 personnes pour son mariage sur le thème de la mascarade : 75 via une invitation numérique et 25 via une invitation papier. Malheureusement, seules cinq personnes ont répondu présent le jour J.

Kalina a partagé sa peine sur TikTok. Dans la vidéo, on la voit, accompagnée de son mari et de leur fils, faire leur entrée dans une salle apprêtée pour l’occasion mais tristement vide. La créatrice de contenu explique à quel point elle attendait son mariage, maintes fois repoussé à cause de la pandémie de Covid.

« Il n’y a personne dans la salle »

La jeune mariée n’a pu contenir ses émotions et s’est livrée à coeur ouvert sur le net. « Voici notre entrée lors du bal de notre mariage. Un mariage dont je parle SANS ARRÊT depuis 10 mois », écrit-elle en légende de la vidéo. Seulement, tout le monde semble l’avoir oublié. Ou soigneusement évité…

« Cinq personnes sont venues !!!!!!! Genre, vous vous moquez de moi !?!? Comme vous le voyez dans la vidéo, nous entrons dans la salle… Et il n’y a personne », s’étonne Kalina. Cette dernière ajoute qu’elle et son mari ont attendu une heure de plus espérant voir arriver d’autres invités.

C’est finalement dans une salle vide que Kalina et sa famille sont entrées. La déception était à la hauteur des attentes. La plus grosse difficulté était de se présenter, sans craquer, dans une telle ambiance, précise-t-elle.

Résultat : Kalina regrette la quantité de nourriture et de boissons achetée pour rien et les tables qui n’ont servi à personne. Malgré tout, Kalina a refusé que sa journée soit gâchée. « En a-t-on quand même profité au maximum ?? Absolument. Mais est-ce que cette vidéo arrive quand même à me faire oublier les bons moments pendant une seconde quand je la regarde ? Put*** ouais, c'est le cas », admet-elle également.

Suite à cet incident, Kalina s’est demandée si elle avait réellement des amis et si elle était une bonne personne. Il faut dire qu’elle n’a jamais reçu aucune réponse, positive ou négative, sur la possible présence de ses invités. Face à la horde de questions des internautes, dont certains se demandant si la raison de l'absence des invités ne viendrait pas du couple, la jeune mariée a répondu avoir fait du tri dans sa vie.

« Tout ce que je sais, c'est que j'ai mon homme, mon bébé et une famille qui est là quand j'en ai besoin. Et pour cela, je suis reconnaissante ».