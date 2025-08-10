Un couple fait payer l'entrée de son mariage 1000 euros à ses invités et scandalise la toile

Un couple d’Américains a voulu briser les codes traditionnels du mariage en vendant des billets d’entrée aux personnes invitées. Une logique financière qui n’a certainement pas été du goût de tous !

Généralement, lorsqu’on est invité à un mariage, le terme “invitation” laisse penser que nous sommes les bienvenus à une fête, aux frais des mariés et/ou des beaux-parents, sans avoir à s’acquitter d’une somme obligatoire. En revanche, les convives ont la liberté de donner de l'argent aux mariés par le biais d'une cagnotte. Mais pour Marley Jaxx, 34 ans, et Steve J. Larsen, 37 ans, il était temps d’adopter une approche plus lucrative au moment de célébrer leur union.

Le 1er août dernier, le couple d’Américains a organisé son mariage à Honalee Farm, dans l’Idaho. Seulement voilà, pour pouvoir assister à la cérémonie et à la réception, les invités ont dû payer un billet d’entrée, au prix de 57 dollars (environ 49 euros). En revanche, les membres de la famille des mariés ainsi que leurs plus proches amis n’ont pas eu à payer pour assister à ce grand jour.

Crédit photo : iStock

Il y avait également un pack VIP vendu pour deux personnes, au prix de 997 dollars, soit environ 857 euros, qui incluait d’autres événements sur trois jours. Parmi ces événements, il y avait notamment le dîner de répétition, des activités de bien-être, un brunch et des places pour assister à la cérémonie aux premières loges.

Au total, le couple a vendu une centaine de billets classiques et 30 packs VIP. De quoi leur permettre de rembourser leurs frais, et même plus. En effet, Marley et Steve ont affirmé, pour répondre aux critiques, qu’ils ne se sont pas mariés pour faire du profit.

Crédit photo : iStock

Un mariage pour la bonne cause

En effet, l’excédent des recettes, qui s’élève à près de 132 550 dollars (soit environ 114 000 euros) a été reversé à l’ONG Village Impact, qui construit des salles de classe au Kenya.

« Notre mariage va permettre à des centaines d’enfants d’entrer dans une salle de classe pour la toute première fois, ce qui est tout simplement bouleversant. Nous voulions créer quelque chose avec du sens, qui ne s’arrêterait pas une fois la musique terminée. Et c’est ce qu’on a fait. Et ça continuera »

Les mariés sont conscients que faire payer les invités à un mariage est un concept qui peut choquer, mais ils sont convaincus que leur approche pourrait être imitée par d’autres couples à l’avenir :

« Je sais que cette idée est nouvelle. Elle est disruptive. Certaines personnes pourraient dire que c’est de mauvais goût ou une façon de soutirer de l’argent. Ce n’est pas du tout le cas ici. Nous créons une expérience pour célébrer notre mariage avec des personnes qui souhaitent en faire partie, et les contributions servent directement à rendre cela possible sans s’endetter, tout en soutenant l’une de nos causes préférées. »

Le couple partage désormais sa méthode sur le site WeddingFunnels.com, un guide conçu pour les futurs mariés qui souhaitent se marier sans engranger de dettes et « en faisant le bien autour d’eux ».