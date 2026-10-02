Une influenceuse espagnole change ses euros en dollars pour voyager à Ibiza et découvre, une fois sur place, qu'elle n'a pas changé de pays

Une influenceuse pensait aller aux États-Unis en partant à Ibiza

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Shannis, influenceuse espagnole

Shannis, une influenceuse originaire de Séville, en Espagne, pensait changer de pays en voyageant… à Ibiza. Elle avait, avant de partir, changé tous ses euros en dollars.

La raison de vivre d’un influenceur ou d’une influenceuse, c’est de faire parler de soi, peu importe les moyens. Parfois, passer pour une vraie cruche peut suffire à se faire de la publicité.

Les influenceurs prêts à tout pour faire parler d'eux ?

Shannis, influenceuse espagnoleCrédit photo : FormulaTV

Sur la chaîne de télévision espagnole Ten, l’influenceuse transgenre Shannis a raconté sa dernière expérience de voyage qui en a perturbé plus d’un. Originaire de Séville, elle avait décidé de passer quelques jours vacances à Ibiza, pour la première fois.

"C'est un endroit très moderne, j'ai pris l'avion et tout, c'est en plein océan"

Une anecdote improbable

Cependant, c’était certainement la première fois aussi qu’elle prenait l’avion parce qu’elle pensait tout simplement changer de pays en allant à Ibiza. Avant de partir, elle avait pris soin de changer ses euros en dollars américains. C’est seulement en arrivant sur la célèbre île des Baléares qu’elle découvre qu’elle est toujours en Espagne.

"À mon arrivée, je suis allée payer et on m'a dit 'cinq euros'. C’est là que j’ai compris qu'on était en Espagne, même si nous avions pris l’avion".

En arrivant à Ibiza, Shannis a donc été contrainte, cette fois-ci, de changer une nouvelle fois son argent. Face à elle, la présentatrice n'en croit pas ses oreilles, en lui indiquant qu'Ibiza est à "20 minutes" d'avion.

@ten_tv ⚠️ Shannis descubre que París pertenece a Europa. 🇪🇸 Y en EXCLUSIVA que Ibiza es también España y no se usan dólares, para que luego digan que no enseñamos nada en este programa. 🪜 #ElSótanoClub todos los días de lunes a viernes a partir de las 15:45 en TEN y YouTube. #salseo #humor #ibiza #geografia ♬ sonido original - TEN
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Réelle ignorance ou buzz organisé ?

Forcément, la séquence a été largement reprise et commentée sur les réseaux sociaux, tant la sottise et l’ignorance de l’influenceuse sont grotesques.

Pourquoi avoir changé en dollars américains et penser qu’Ibiza était aux États-Unis ? Un peu plus tôt dans la séquence, l'influenceuse évoquait son désir de voyager à Paris mais pensait avoir besoin d'un passeport à jour. La présentatrice lui a alors appris que Paris était dans l'Union européenne et qu'elle n'aurait pas beosin de passeport pour y aller en avion. 

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Jérémy Birien

Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur.

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