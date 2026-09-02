«Ne laissez pas votre mari jouer à GTA 6» : pour cette influenceuse, la mécanique de romance du jeu reviendrait à la tromper dans la vraie vie

Une tiktokeuse n’aime pas beaucoup la fonctionnalité présente dans GTA 6 et refuse ainsi que son fiancé y joue. Elle somme les femmes à faire de même.

Une influenceuse refuse que son fiancé joue à GTA 6

Avant même la sortie très attendue de Grand Theft Auto 6, une influenceuse a pris la parole. Sur TikTok, elle met en garde les femmes sur le jeu à venir. La célèbre franchise de jeu vidéo est connue pour ses controverses et ce nouvel épisode ne fait pas exception à la règle.

@diaryofasalesgirl idc I run a strict program my man is not playing gta6 idc ♬ original sound - shelby haas

Shelby Haas, connue sous le pseudo @diaryofasalesgirl, a révélé à son million d’abonnés qu’une fonctionnalité du jeu la pousse à interdire son fiancé d’y jouer. Elle explique ce qui la dérange.

« Il est absolument hors de question que mon fiancé joue à GTA 6, maintenant que je viens de voir qu'il faut littéralement entretenir une relation avec une fille dans le jeu, lui envoyer des SMS — et qu'elle s'énerve si on ne lui répond pas — et même l'emmener à des rendez-vous ».

La suite après cette vidéo

Les internautes sont partagés

Crédit photo : Rockstar Games

Les développeurs de GTA 6, Rockstar Games, ont dévoilé les deux protagonistes du jeu : Jason qui sera accompagné de Lucia. Le duo pourra sortir ensemble, s’envoyer des SMS, se tenir la main et surtout, commettre des méfaits ensemble.

Outre la violence souvent décriée du jeu, GTA 6 montrera également une « communauté nudiste » et des « clubs de strip-tease », selon l’influenceuse. Toutes ces raisons combinées l’ont convaincu de tenir son fiancé éloigné du jeu. Elle somme d’ailleurs les femmes de faire de même : « Ne laissez pas votre petit ami, votre fiancé ou votre mari jouer à GTA 6 ».

Crédit photo : Rockstar Games

Dans la section commentaires, les internautes ont massivement réagi. Une femme soutient Shelby Haas : « Merci de m'avoir prévenue, c'est un grand non pour moi ». Tandis qu'une autre compare même la romance avec un personnage de jeu... à de l'infidélité. D’autres au contraire ne voient pas où est le problème : « Ce n'est qu'un jeu... sommes-nous à ce point en manque d'assurance ??? » ou « Je fais pire dans les Sims », ajoute une troisième.

Tout ce folklore fait partie de la franchise GTA et n’est pas nouveau. Par ailleurs, Rob Nelson, le codirecteur du studio, a précisé auprès d’IGN que la relation entre les deux personnages est facultative. Chacun étant libre de l’utiliser ou non. Cependant, il a ajouté que l’histoire amène Jason et Lucia à se rencontrer et que la plupart des épreuves se feront en duo.

GTA 6 sortira le 19 novembre prochain.