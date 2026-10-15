Une influenceuse pose devant des maisons détruites par le séisme au Panama pour «aider des familles» : elle s'attire les foudres des internautes

Alors qu’un violent séisme a frappé le Panama ce vendredi 9 octobre, une influenceuse a partagé des photos où elle prend la pose devant les maisons détruites.

Gracie Bon est une influenceuse panaméenne qui enchaîne les polémiques, notamment autour de son corps. À cause de la taille de ses fesses, elle s'est déjà fait remarquer pour avoir réclamé des sièges plus grands aux compagnies aériennes et pour avoir demandé deux chaises pour s'asseoir au restaurant.

Il y a quelques jours, elle s'est à nouveau retrouvée sous le feu des critiques. La raison ? Elle a publié une série de photos sur son compte Instagram sur lesquelles on la voit en train de prendre la pose devant les maisons détruites au Panama.

Ce vendredi 9 octobre, le pays a été touché par un violent séisme d’une magnitude de 7,7. Aucun décès n’a été signalé mais au moins 27 personnes ont été blessées, des évacuations massives ont eu lieu et une alerte tsunami a été déclenchée. Ce séisme survient peu de temps après celui qui a secoué les Philippines le jour de la rentrée scolaire.

900 maisons détruites

Le séisme a fait beaucoup de dégâts dans le pays puisque près de 900 maisons et infrastructures ont été endommagées par le tremblement de terre. L’état d’urgence national a été déclaré par le gouvernement durant le week-end. Le bilan pourrait encore s’aggraver à mesure que les autorités s’aventureront dans les terres du pays.

Crédit photo : @graciebon / Instagram

Dans ce contexte, Gracie Bon a donc décidé de se prendre en photo au milieu des décombres et de prendre la pose devant les maisons détruites par le séisme.

“Était-ce vraiment nécessaire de poser ?”

Ces images ont déclenché la colère des internautes, qui ont dénoncé le fait de poser à cet endroit et ont estimé qu’il s’agissait d’un manque de respect envers les victimes.

“Sérieusement, était-il vraiment nécessaire de poser ?”, “Je n’arrive pas à croire qu’elle ait vraiment demandé à quelqu’un de la prendre en photo devant la maison détruite de quelqu’un d’autre”, “Tu ne comprends pas que pour que le message passe, tu n’as pas besoin d’être sur la photo ?” ont commenté les internautes.

La suite après cette vidéo

Crédit photo : @graciebon / Instagram

“Poster une photo de moi avec”

Plutôt que de s’excuser, Gracie Bon a tenu à défendre son choix et a répondu aux critiques. Elle a déclaré qu’elle souhaitait sensibiliser le public et aider les personnes touchées par la catastrophe à travers ses photos.

“Je ne pose pas. J’ai simplement décidé de poster une photo de moi avec. Mon intention était d’apporter mon aide en fournissant des ressources et de trouver des familles que je pourrais aider à reconstruire leurs maisons”, a-t-elle déclaré.

L’influenceuse a également partagé une vidéo dans laquelle on la voit aider à la reconstruction des maisons. Cependant, les internautes restent sceptiques et estiment que les actions caritatives n’ont pas besoin d’être partagées sur les réseaux sociaux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par GRACIE BON (@graciebon)

“Quand tout ce que vous faites est transformé en publicité à votre propre avantage, c’est ce qui dérange beaucoup de gens”, “On peut faire de bonnes choses sans avoir à tout publier constamment sur les réseaux sociaux pour attirer l’attention”, ont commenté les internautes.

Un gros bad buzz pour l’influenceuse.