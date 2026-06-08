Un séisme de magnitude 7,8 frappe les Philippines le jour de la rentrée : au moins 15 morts et une alerte au tsunami déclenchée

Un tremblement de terre a frappé les Philippines ce lundi 8 juin, faisant des victimes et d’importants dégâts matériels. Une alerte au tsunami a été déclenchée.

Les images sont glaçantes.

Un puissant séisme de magnitude 7,8 a frappé le sud des Philippines ce lundi 8 juin, vers 7 h 37 du matin (heure locale).

La catastrophe a provoqué des destructions importantes et fait des victimes, selon les médias internationaux, dont la BBC.

Un séisme de magnitude 7,8 frappe les Philippines

Le tremblement de terre a touché principalement l’île de Mindanao, près de la ville de General Santos, le jour de la rentrée scolaire, selon les autorités.

Malheureusement, les fortes secousses ont causé une dizaine de victimes. Le bilan humain provisoire s’élève à 15 morts et 134 blessés dans plusieurs provinces.

More wild footage from today’s massive earthquake in the Philippines. pic.twitter.com/Cdylad2d7W — Breaking911 (@Breaking911) June 8, 2026

Selon l’agence nationale philippine de gestion des catastrophes, les chiffres pourraient encore augmenter.

Les dégâts matériels sont également lourds. Le séisme a provoqué l’effondrement de bâtiments scolaires, la chute d’un centre commercial à General Santos, ainsi que l’écroulement de maisons dans plusieurs villes de l’archipel.

Des images publiées par une école primaire de la province de Davao Occidental montrent des dizaines d’élèves terrifiés, accroupis au sol tandis que de fortes vibrations secouent l'établissement.

EARTHQUAKE DURING FLAG CEREMONY



A magnitude 7.8 earthquake shook Mahayahay Elementary School in Malita, Davao Occidental while a flag ceremony was being conducted.#Earthquake #Philippines 🇵🇭😭 pic.twitter.com/WDfDeArEKC — Whale | Decentra👀 (@whale_decentra) June 8, 2026

L’incident a par ailleurs entrainé des coupures des courant et des fissures sur plusieurs ponts.

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Alerte au tsunami déclenchée

Après le tremblement de terre, les autorités ont déclenché une alerte au tsunami dans le Pacifique.

Les zones concernées s’étendent des côtes des Philippines à l’Indonésie, en passant par Taïwan, jusqu’au Japon, selon le Centre d’alerte aux tsunamis du Pacifique PTWC, basé à Hawaï.

À noter que des vagues d’environ un mètre ont été observées sur plusieurs zones du littoral philippin.

Le président philippin, Ferdinand Marcos a exhorté les habitants des zones côtières à évacuer immédiatement.

« Mettez-vous à l’abri sur un terrain plus élevé dès maintenant. N’attendez pas. Votre vie est plus importante que tout ce que vous laissez derrière vous », a-t-il déclaré.

Les séismes sont fréquents aux Philippines, pays situé sur la « ceinture de feu », une zone géologiquement instable.

I'm seeing reports of major damage in General Santos City in the Philippines after the recent M7.8 earthquake... pic.twitter.com/7ggAim7Tgl — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 8, 2026

Si la plupart occasionnent peu de dégâts, certains se sont révélés meurtriers. En septembre dernier, un séisme de magnitude 6,9 a frappé la région centrale des Visayas, faisant plus de 70 morts.