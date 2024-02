VIDÉO - La taille de ses fesses l'empêche de s'asseoir en avion, elle demande des sièges plus grands aux compagnies aériennes

Gracie Bon, basée au Panama et âgée de 26 ans, a poussé un coup de gueule sur la Toile, dans une vidéo inédite. Et cela vaut le détour.

“Petition for airlines”, comprenez en français “pétition pour les compagnies aériennes”, c’est ce qu’a inscrit sur sa vidéo Instagram, une jeune mannequin. Gracie Bon, originaire du Panama et âgée de 26 ans et riche de ses 4,6 millions d’abonnés sur la Toile, a poussé un coup de gueule sur son compte Instagram. Alors que la jeune femme est mannequin plus size et qu’elle est dotée de fesses larges, elle a eu la mauvaise surprise de constater qu’elle ne pouvait pas monter dans l’avion.



Crédit : Instagram

“Agrandissez les sièges"

En cause notamment ? La taille de ses fesses. La compagnie aérienne lui aurait demandé de payer deux sièges : "Alors aujourd'hui, j'avais un vol et même si je volais en première classe, je ne pourrais pas monter à bord de l'avion. C'est donc une pétition pour toutes les compagnies aériennes afin que les grandes filles comme moi puissent voler." Elle a ajouté : "S'il vous plaît, agrandissez les sièges simplement".

Une vidéo qui a beaucoup fait réagir puisqu’elle est devenue virale sur Instagram et a été vue par plus de 90 000 personnes et a récolté plus de 5 000 commentaires. De nombreux internautes n’ont pas soutenu la jeune femme. Sous la publication, on pouvait ainsi lire : “Achète-toi ton propre avion” ou encore “Tu dois acheter deux sièges, c’est la règle”, ou même “À qui la faute ? Personne ne vous a forcée à vous faire opérer.”

Crédit : Instagram

Alors que certaines compagnies aériennes sont plus complaisantes et placent les personnes en surpoids, ou aux formes plus larges dans des zones avec plus d’espaces, d’autres compagnies ont des règles fixes. Notamment la règle des 75%. Le passager en surpoids est contraint de payer le second siège 75% du prix initial pour un siège. Que pensez-vous de cette polémique ?