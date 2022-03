Une mère verse 1600 euros à son fils pour qu'il reste à l'écart des réseaux sociaux jusqu'à ses 18 ans

Une mère de famille américaine a fait preuve « d’ingéniosité » pour protéger son fils des réseaux sociaux. Elle lui a versé une somme d’argent.

Ce n’est un secret pour personne : les réseaux sociaux peuvent devenir une véritable addiction. Et ce n’est pas cette mère de famille américaine qui oserait dire le contraire. Cette dernière a d’ailleurs promis une somme d’argent à son fils pour qu’il se tienne à l’écart des réseaux sociaux jusqu’à sa majorité.

Crédit Photo : Pixabay

Lorna Klefsaas est une vraie maman poule prête à tout pour protéger ses enfants. Il y a environ six ans, sa fille aînée est devenue accro à Snapchat, et cette addiction a grandement affecté le quotidien de l’adolescente : « Elle était tellement obsédée par le fait de regarder ses messages Snapchat que cela affectait vraiment son humeur et ses amitiés », a indiqué Lorna au quotidien américain Today.

Afin de préserver la santé mentale de sa fille, la mère de famille a décidé de la retirer des réseaux sociaux. Sans surprise, cette décision a bouleversé la principale concernée, mais elle s’est empressée de remercier sa génitrice trois semaines plus tard.

Crédit Photo : Pixabay

Elle propose un drôle de marché à son fils pour le protéger des réseaux sociaux

De son côté, le benjamin de la fratrie, Sivert, s’est vu proposer une offre qu’il n’a pas pu refuser. Le jour de ses douze ans, sa mère lui a lancé un drôle de pari : se tenir à l’écart des réseaux sociaux jusqu’à son 18e anniversaire. En cas de réussite, il recevrait la somme de 1800 dollars (environ 1600 euros).

Crédit Photo : Lorna Klefsaas

Contre toute attente, le jeune homme a accepté avant de relever le défi haut la main, même si le chemin de la réussite a été semé d’embûches : « Je ne dirais pas qu’il n’y a jamais eu de moment où j’ai pensé craquer ». Toutefois, son choix lui a permis de se concentrer sur ses études et le sport.

Après avoir fêté sa majorité et empoché son chèque, Sivert a créé un… compte Instagram !

Crédit Photo : Lorna Klefsaas