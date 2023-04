Une prof au coeur d'un scandale après avoir twerké sur un élève, les parents portent plainte

Le 14 avril dernier, à Athis-Mons, les parents d’un lycéen ont appris que leur enfant avait été victime d’un twerk par sa professeure. Ils ont porté plainte pour attouchement sexuel.

Voilà une situation pour le moins insolite et surprenante ! Scolarisé au lycée Clément Ader, à Athis-Mons, dans l’Essonne, un jeune garçon âgé de 16 ans aurait été victime d’un twerk dans une salle de classe, par sa professeure !

Crédit photo : iStock

C’est le proviseur en personne qui aurait informé les parents de l’adolescent, le 14 avril dernier, alors que les faits remonteraient au 1er avril. Selon la version expliquée aux parents, l’enseignante aurait bloqué l’élève contre l’armoire d’une salle de classe, avant d’effectuer des coups de bassin au niveau des parties intimes du jeune garçon, puis de lui caresser le visage.

Une scène complètement aberrante qui se serait passée sous les yeux d’autres élèves, complètement décontenancés. Pour rappel, le twerk est une danse assez sensuelle qui se caractérise par des mouvements de hanche et de fesses très prononcés.

Selon Le Figaro, la mère de l’adolescent aurait déposé plainte pour “attouchement sexuel” contre l’enseignante. De son côté, l’académie de Versailles a confirmé les faits et assure que “les services départementaux et académiques sont très attentifs à cette situation. Le jeune garçon et sa famille ont été reçus par la proviseur du lycée”.

La prof porte plainte pour “dénonciation calomnieuse”

Mais quelle mouche a bien pu piquer la professeure, qui enseigne une matière artistique, pour qu’elle se mette à twerker sur son élève ? Selon elle, les faits dénoncés sont tout simplement faux et elle a déposé plainte pour “dénonciation calomnieuse”.

Crédit photo : iStock

Selon Le Figaro, l’enseignante estime que l’adolescent cherche à se venger d’un conseil de discipline qu’elle a réclamé pour un autre élève de l'école, après avoir découvert une arme blanche dans son sac à dos.

En attendant que la situation s’éclaircisse, la professeure continue à enseigner au sein de l’établissement scolaire. Aucune demande de changement de lycée n’a été transmise de la part de la famille de l’adolescent.