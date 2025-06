La série Netflix «Adolescence» sera diffusée aux élèves français dès la 4ème, annonce Elisabeth Borne

La série Netflix “Adolescence”, qui met en lumière les dangers des réseaux sociaux chez les jeunes, va être diffusée dans les classes dès la 4ème, a annoncé la ministre de l’Éducation nationale Elisabeth Borne.

Dès sa sortie, la série “Adolescence” diffusée sur Netflix a connu un immense succès, et pour cause : elle aborde des thèmes importants, comme les dangers des réseaux sociaux chez les adolescents. L’histoire inspirée d'un terrible fait divers suit le parcours de Jamie, un jeune garçon de 13 ans arrêté par la police et suspecté d’avoir tué l’une de ses camarades. Au fil des épisodes, on apprend que le jeune homme est influencé par ce qu’il voit sur les réseaux sociaux, notamment par les discours misogynes.

Crédit photo : Netflix

Le 31 mars dernier, le premier ministre britannique a annoncé que la série serait diffusée dans les collèges et les lycées du pays, selon Le Monde. Suite à cette annonce, la ministre de l’Éducation nationale Elisabeth Borne avait rejeté l’idée de diffuser la série dans les classes en France, jugeant que l’on disposait déjà d’autres supports adaptés.

“Adolescence” diffusée dans les classes françaises

Finalement, Elisabeth Borne est revenue sur sa décision. Dimanche 8 juin, elle a déclaré que les producteurs de la série lui avaient ouvert les droits. Ainsi, des extraits de la série seront diffusés aux élèves français dès la classe de 4ème, afin de les sensibiliser aux impacts et aux dangers des réseaux sociaux.

“On va extraire des séquences très représentatives de la violence qui peut exister chez les jeunes, et elles seront diffusées avec un accompagnement pédagogique à partir de la classe de 4ème. C’est important de montrer l’emballement de la violence sur les réseaux sociaux”, a expliqué Elisabeth Borne sur le plateau de LCI, selon des propos rapportés par TF1 Info.

Crédit photo : Netflix

Les élèves pourront donc voir ou revoir cette série et en débattre avec leurs professeurs et leurs camarades pour comprendre la dangerosité d’internet.