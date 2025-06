Une école contrainte de fermer ses portes après une blague des élèves qui va «trop loin»

Dans le New Jersey, aux États-Unis, une école a été contrainte de fermer ses portes après une mauvaise blague des élèves allée trop loin. La police a même ouvert une enquête.

Aux États-Unis, les fins d’années scolaires sont souvent synonymes d’une tradition adorée des élèves et redoutée par les personnels des établissements : les farces. En effet, les élèves de terminal, en particulier, célèbrent la fin de leurs études élémentaires, avant le grand saut à l’université, en faisant des blagues au sein de leur école.

Seulement voilà, il arrive que la blague aille parfois trop loin. C’est ce qui s’est passé ce jeudi 12 juin dans au lycée South River, dans le New Jersey.

Crédit photo : South River School

Selon le média local WABC, des élèves de terminal ont saccagé leurs espaces communs et salles de classe en réorganisant le mobilier, en recouvrant les couloirs de papier toilette, en retirant tout l’équipement du gymnase de basketball et plus encore.

Une mauvaise blague qualifiée de “vandalisme criminel”

Si ce désordre semble innocent, il a tout de même contraint la direction de l’établissement à fermer l’école pour la journée :

"Rien n’était cassé. Rien n’a été volé. Mais les tables ont été déplacées, les bureaux ont été déplacés des salles de classe, l’équipement a été déplacé du gymnase”.

Crédit photo : South River School

La blague serait allée trop loin, à leur goût, à tel point qu’une enquête policière a été ouverte à l’encontre des lycéens responsables. Le vandalisme a été considéré comme un “incident de méfait criminel".