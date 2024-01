Millionnaire, une retraitée déshérite ses 3 enfants et lègue l'ensemble de sa fortune à... ses animaux de compagnie

En Chine, une femme retraitée n’a pas hésité à modifier son testament pour déshériter ses trois enfants, qui ne s’occupent plus d’elle. Ainsi, elle a décidé de confier l’ensemble de sa fortune, estimée à 2,5 millions d’euros... à ses chiens et ses chats.

En Chine, une affaire de famille pas comme les autres a fait le buzz. Liu, une retraitée originaire de Shanghai, a récemment décidé de modifier son testament au détriment de ses trois enfants, qu’elle a déshérité. La raison ? Selon Liu, ses enfants l’ont négligée pendant sa vieillesse et ne mériteraient pas de recevoir un seul centime de son héritage. Depuis qu’elle est malade, Liu ne voit ses enfants que très rarement et se sent seule.

Pourtant, Liu est millionnaire et possède une fortune de 20 millions de yuans, soit environ 2,5 millions d’euros. Ainsi, la retraitée a décidé de léguer tout cet argent à ses chiens et chats qui, contrairement à ses enfants, étaient là pour elle quand elle était malade.

Elle lègue son argent à ses animaux

Cependant, en Chine, il n’est pas légal de léguer son argent à ses animaux de compagnie, au grand regret de Liu. Pour cette raison, la retraitée a décidé de donner sa fortune à une clinique vétérinaire qui sera chargée de s’occuper de ses animaux et de leurs petits après sa mort.

“Il n’est pas légal de céder directement tout son argent à ses animaux de compagnie. Toutefois, il existe d’autres solutions pour résoudre ce problème. Le testament actuel de Liu est à sens unique et nous lui aurions conseillé de nommer une personne de confiance pour superviser la clinique vétérinaire afin de s’assurer que les animaux sont correctement soignés. Nous lui avons dit que si ses enfants changeaient d’attitude à son égard, elle pourrait toujours modifier à nouveau son testament”, a précisé Chen Kai, fonctionnaire au Centre d’enregistrement des testaments en Chine.

Crédit photo : iStock

Cette histoire a largement fait le buzz sur les réseaux sociaux et de nombreux internautes ont approuvé la décision de Liu, en affirmant : “Comme elle a dû être déçue et avoir le coeur brisé en prenant la décision de ne rien laisser à ses enfants” ou encore : “Bien joué. Si ma fille me traite mal à l’avenir, je laisserais également ma maison à d’autres personnes.”