Une association de défense des animaux hérite d'une villa de luxe estimée à 1,5 million €, mais elle ne l'obtiendra qu'à une seule condition

À Cagnes-sur-mer, une association de défense des animaux a appris qu’elle héritait d’une villa de 300 mètres carrés, à condition d’en faire un centre d’accueil pour chats.

Dans les bureaux de l’Arpa (Alliance pour le respect et la protection des animaux) à Nice, personne n’était prêt à hériter d’un tel bien de luxe. Nous sommes en 2020 et un courrier annonce à l’association qu’une villa estimée à plus de 1,5 million d’euros, située dans le centre de Cagnes-sur-Mer, pouvait lui revenir de droit.

Crédit photo : Nice-Matin / Antoine Louchez

“C’est une histoire de fou. On cherchait une maison pour nos animaux. On était sur le point de signer un compromis de vente le mardi. Et le vendredi précédent, je reçois une lettre du notaire qui me dit qu'on est légataires universels”, témoigne Anne-Marie David, présidente de l’Arpa.

D’un espace de 300 mètres carrés, cette villa leur revenait à trois conditions : prendre en charge les animaux de la défunte (qui n’en avait plus à sa disparition), s’occuper de sa tombe et transformer l’intérieur de la villa en centre d’accueil aménagé pour les chats !

Le centre d’accueil pour chats ne sera pas un endroit public

Elle appartenait à une certaine Sylviane R. qui a désigné l’association comme héritière de la villa.

“Quand j’ai regardé le quartier, on s’est dit : oh là là, ça a l’air intéressant. C’était notre rêve, on avait hâte d’en savoir plus”, souligne Stéphane, employé de l’association, auprès de Nice-Matin.

Crédit photo : Nice-Matin / Antoine Louchez

Ainsi, l’Arpa s’est affairée pour lancer le chantier estimé à 400 000 euros, financé uniquement par des dons, notamment par le fonds de dotation du Negresco. L’intérieur de la villa sera donc totalement aménagé pour les petits félins : “Quand j’aurais une centaine de chats sur deux étages, je dirai stop”, confie la présidente de l’Arpa.

Cette dernière espère inaugurer le lieu en 2024 : “Nous allons aménager un appartement pour le gardien, mais le reste sera entièrement dédié aux animaux. Nous aurons quelques chiens destinés à l’adoption, mais pas plus de neuf, car au-delà, on devient un refuge. Je ne veux pas un établissement classé, mais un centre d’accueil. Il y aura également des rongeurs, des oiseaux, notre cochon”, précise-t-elle.

Crédit photo : Lumion

La villa contiendra également un espace vétérinaire pour prendre en charge seulement les animaux recueillis par l’association. En effet, le centre d’accueil ne sera pas un endroit public et la présidente de l’Arpa préfère d’ailleurs ne pas communiquer l’adresse pour éviter les abandons d’animaux à proximité.