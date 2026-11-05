Série coréenne de Netflix : ce village suisse rend payant l'accès à son ponton, voici combien il a déjà encaissé

En Suisse, un ponton a servi de décor pour un drama sud-coréen, attirant des milliers de fans. Résultat : cette attraction est devenue payante.

C’est ce qu’on appelle une affaire rondement menée.

Surfant sur le succès d’un drama sud-coréen, un village suisse a décidé de rendre l’accès à son ponton payant, après que des milliers de touristes ont afflué pour visiter ce lieu devenu célèbre grâce à la série.

Le ponton d’un village suisse devient célèbre grâce à un k-drama

En 2019, le k-drama Crash Landing on You s’est imposé comme un véritable phénomène au pays du Matin calme, mais aussi à l’étranger, notamment sur Netflix.

Portée par Hyun Bin et Son Ye-Jin, la série raconte l’histoire d’amour impossible entre une riche héritière et un officier nord-coréen.

Comme le rapporte le site IamExpat, une partie du tournage a eu lieu en Suisse, notamment à Zurich, Lucerne, Berne et dans plusieurs stations de ski.

Mais c’est une scène tournée à Iseltwald, qui est devenue emblématique. La raison ? Elle montre le soldat jouant du piano sur un ponton, tandis que la femme dont il va tomber amoureux arrive en bateau sur le lac de Brienz.

Visiblement, cette séquence a marqué les spectateurs, puisque certains d’entre eux n’hésitent pas à se rendre dans ce village alpin digne d’une carte postale pour découvrir ce ponton.

Environ 1 000 visiteurs par jour

Depuis 2022, cette commune de 420 âmes a vu le nombre de visiteurs exploser après la diffusion de Crash Landing on You. Près de 1 000 touristes se rendent chaque jour dans le village.

Afin de limiter cet afflux de visiteurs, la commune a décidé de rendre l’accès au célèbre ponton payant en avril 2023. Le montant ? 5 francs suisses (environ 5 euros).

Les autorités ont confirmé que le tourniquet avait été utilisé près de 50 000 fois en 2024, générant ainsi 244 000 francs suisses (environ 265 790 euros) de recettes pour la commune. C’est dire à quel point la scène est populaire.

En plus de cela, les toilettes publiques payantes ont rapporté 58 000 francs (environ 63 200 euros) supplémentaires.

Citée par nos confrères, la secrétaire municipale d'Iseltwald, Gabriela Blatter, a indiqué que les recettes du ponton représentaient plus du double du montant initialement prévu. À noter que les touristes sud-coréens et originaires d'autres pays asiatiques ont été les plus nombreux.

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Des recettes qui servent à entretenir la commune

Selon la fonctionnaire, cette marée de touristes a engendré deux problèmes : le manque de places de stationnement et la saturation des transports en commun, au grand mécontentement des habitants.

Néanmoins, elle assure que la plupart des visiteurs se sont montrés extrêmement respectueux de la ville et de ses habitants.

« Par conséquent, aucune mesure de contrôle supplémentaire n'est prévue pour le moment », a-t-elle conclu.

De son côté, l’argent récolté sert à financer le ramassage des déchets et le nettoyage des toilettes publiques. Ce n’est pas tout. Il a aussi permis de créer des emplois pour gérer cette situation.

Aujourd’hui, le succès est toujours au rendez-vous. Le village d’Iseltwald attire jusqu’à 1 000 visiteurs par jour.