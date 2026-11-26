En 1990, un cargo a perdu ses conteneurs qui transportaient des milliers de chaussures Nike. Ces dernières se sont échouées sur des plages des États-Unis.

Le 27 mai 1990, le porte-conteneurs Hansa Carrier naviguait dans le Pacifique quand il s’est retrouvé au cœur d’une violente tempête. Les vagues déchaînées se sont abattues sur le bateau, lui faisant perdre une partie de sa cargaison. Au total, 21 conteneurs sont tombés dans l’eau, et cinq d’entre eux transportaient des chaussures Nike.

Au total, 40 000 paires de chaussures Nike se sont retrouvées à la mer. En fin d’année, elles ont commencé à apparaître sur les plages des États-Unis.

Les chaussures s’échouent sur les plages

Les premières chaussures ont été retrouvées dans l’Oregon ainsi que près de Washington. Des promeneurs ont découvert des chaussures de course, de randonnée et de jogging Nike, pour hommes, femmes et enfants. Des milliers de chaussures colorées se sont échouées le long du littoral américain.

Comme les chaussures n’étaient pas restées par paires, elles étaient séparées et devaient être rassemblées. Pour cela, dans l’Oregon, des personnes ont commencé à ramasser toutes les chaussures. Ce n'est pas la première fois que des promeneurs font des trouvailles sur la plage. Suite au naufrage d'un cargo, des personnes ont pu récupérer des motos, des couches et des Bibles échoués sur une plage anglaise.

Reformer les paires de chaussures

Des marchés aux puces ont été organisés. Les marchands échangeaient des chaussures droites et gauches afin de former des paires, qu’ils vendaient à bas prix par la suite.

“Je les ai eues pour 20 dollars. C’est environ un quart du prix que j’aurais payé en magasin. Certes, elles avaient passé un an à patauger dans le Pacifique, mais après les avoir portées quelques fois, elles se sont assouplies et sont maintenant très confortables”, a déclaré un acheteur.

La suite après cette vidéo

Comprendre les courants océaniques

Au final, une centaine de paires ont été reformées. Les chaussures ont étonnamment bien résisté à l’eau salée, un bon point qui pourrait être mis en avant par Nike pour promouvoir ses baskets résistantes aux intempéries. Comme l'explique The Seattle Times, ce naufrage a aussi eu un intérêt scientifique. Grâce à la perte de la cargaison, les océanographes ont pu en savoir plus sur les courants du Pacifique, en identifiant les lieux où les chaussures se sont échouées.

Après les États-Unis, des chaussures Nike ont été retrouvées au Canada, à Vancouver et sur les îles de la Reine-Charlotte. 100 chaussures ont également été retrouvées échouées sur les côtes de l’Alaska, tandis que d’autres ont voyagé jusqu’à Hawaï. Des centaines doivent encore flotter dans l’océan.