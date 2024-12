Venez fêter Noël Gaulois au Parc Astérix pour vivre des sensations fortes et un moment inoubliable

Alors que les fêtes de fin d’année approchent à grands pas, le Parc Astérix frappe fort avec «Noël Gaulois». Une parenthèse d'aventures et d'émotions qui va émerveiller les petits comme les grands.

À l’occasion des fêtes de fin d’année, le Parc Astérix vous ouvre ses portes du 21 décembre au 5 janvier 2025 pour vous faire découvrir «Noël Gaulois». Au programme : une avalanche de sensations fortes et un moment unique.

Cette année, le marché de Noël a pris ses quartiers dans les allées du Parc. Pour bien commencer la visite, régalez-vous avec des mets gourmands, le tout dans une ambiance festive et chaleureuse.

Vous aurez également la chance de rencontrer le célèbre Père Noël Gaulois, ainsi que les personnages du parc vêtus de leurs plus beaux costumes de fête.

Crédit Photo : Sylvain Cambon / Parc Astérix



Direction les attractions pour créer de précieux souvenirs en famille ou entre amis. Après cette parenthèse renversante, rien de mieux qu’un spectacle de Noël pour se remettre de ses émotions.

Crédit Photo : Arnaud Sobczyk / Parc Astérix

D’une durée de 15 à 25 minutes, ces spectacles thématiques mettent en scène acrobates, danseurs et magiciens dans des univers variés invitant au voyage et à l’émerveillement.

Cette saison, laissez-vous tenter par une nouveauté : la glissade d’Obélix. Rendez-vous dans la zone gauloise du parc pour tester cette attraction inédite. Pour l’occasion, les visiteurs pourront se munir d’une bouée afin de dévaler la pente enneigée du Mont Gaulois à pleine vitesse. Une activité complètement givrée qui va enchanter les petits comme les grands.

Crédit Photo : Sylvain Cambon / Parc Astérix



On continue avec les sports de glisse avec l’univers de «Tous en Piste». Cette zone couverte propose quatre pistes de luge et deux patinoires pour tous les âges et tous les niveaux.



Les visiteurs du Parc pourront prendre une pause chaleureuse dans Le Repaire Des Lutins, une taverne dans laquelle on peut boire un délicieux chocolat chaud et manger des gourmandises au milieu d’animations inoubliables, sous les regards farceurs des lutins.

Crédit Photo : Sylvain Cambon / Parc Astérix

Pour clôturer cette soirée de fête, rendez-vous près du lac pour découvrir l’Île aux vœux et assister à un magnifique feu d’artifices créé spécialement pour «Noël Gaulois».

Une chose est sûre : vous ne serez pas déçu du voyage !

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site du Parc Astérix.