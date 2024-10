Voici pourquoi vous ne devriez jamais porter des chaussettes noires

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les chaussettes ont un impact sur notre santé, et plus précisément sur la santé de nos pieds. Textile, usure, taille et même couleur : ces critères sont déterminants. Voici les bonnes chaussettes à avoir dans son tiroir.

Les chaussettes sont un accessoire indispensable au quotidien qui nous permettent d’être confortable dans nos chaussures et de garder nos pieds au chaud. Aujourd'hui, elles deviennent également un phénomène de mode puisque certaines chaussettes sont même jugées has been.

Selon un fait étonnant révélé par le Huffington Post, leur rôle serait encore plus important car le choix de nos chaussettes aurait un impact sur notre santé. Des informations à avoir en tête au moment de choisir ses chaussettes en magasin.

Crédit photo : iStock

Selon plusieurs professionnels interrogés par le média, le choix du textile, de la taille et même des couleurs des chaussettes pourrait avoir un impact direct sur la santé de nos pieds. On vous explique tout.

Choisir les bonnes chaussettes

Au quotidien, nous transpirons des pieds. Ainsi, si nous mettons des chaussettes mal adaptées ou de mauvaise qualité, nous encourageons la prolifération de bactéries et de champignons sur nos pieds.

“Les chaussettes peuvent fournir une protection à nos pieds et aider à contrôler l’humidité, la température et le confort. Le coton n’évacue pas vraiment l’humidité, il la laisse simplement sur la peau. La laine est un peu meilleure, mais elle est généralement plus épaisse, donc les gens n’aiment pas la porter en été quand il fait vraiment chaud”, explique Chandler Hubbard, professeure ajdointe au collège de médecine podiatrique à l’université occidentale des sciences de la santé de Californie, au Huffington Post.

En choisissant vos chaussettes, faites également attention à la taille que vous sélectionnez. Si vous optez pour des chaussettes trop petites, elles pourraient comprimer vos pieds, entraîner des douleurs et affecter la circulation sanguine. À l’inverse, des chaussettes trop grandes peuvent être pliées dans la chaussure et vous faire mal.

Attention à la couleur des chaussettes

Mais qu’en est-il de la couleur de nos chaussettes ? Si le fait de porter des chaussettes colorées et à motifs en dit beaucoup sur vous, il pourrait également avoir un impact sur la santé de vos pieds. Selon Chandler Hubbard, il faudrait “éviter les couleurs foncées ou noires, la teinture pouvant déteindre sur la peau et les ongles de vos pieds”.

“Cela peut susciter des inquiétudes inutiles car cela peut imiter l’apparence d’un bleu ou d’une lésion cutanée. Cela peut également provoquer une irritation et potentiellement une dermatite de contact ou une réaction allergique”, a précisé la professeure.

Crédit photo : iStock

En plus de cela, les chaussettes noires seraient moins respirantes. Vous savez maintenant tout sur les chaussettes : privilégiez des paires à la bonne taille, évitez le coton et le noir. De cette façon, vous garderez des pieds en bonne santé !