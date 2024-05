Voici le vêtement qui prouve que vous êtes vieux si vous le portez, selon la génération Z

Selon la génération Z, certains vêtements peuvent vous trahir sur votre âge ou même, voir vieillir davantage. Un en particulier... Explications.

C’est ce que l’on appelle être franc. Depuis quelques jours, un débat plus qu’original se démarque sur la plateforme chinoise TikTok. Au programme : quel vêtement est-il ringard aux yeux de la génération Z et porté par les millenials ? Avant de vous dévoiler cette fameuse pièce du dressing qui semble être très démodée, petit cours générationnel. Pour rappel, les millenials sont toutes les personnes nées entre 1980 et 1996. Quant à la génération Z, il s’agit des personnes nées entre 1997 et 2010.



Crédit : IStock

La pièce mode démodée est...

Selon une vidéo de la française Lili Debois postée sur TikTok, les millenials auraient tendance à porter des chaussettes basses. Vous savez, ces soquettes qui ne se voient pas et qui permettent de mettre en valeur une tenue (du moins, pour les millenials).



Crédit : @yumihinnenkamp

Selon la "Gen Z", ce type de chaussettes serait le signe que l’on fait partie de la génération millenials. À l’inverse, les personnes de la génération Z, opteraient plutôt pour des chaussettes montantes, plus épaisses qui dépassent de la chaussure. Ainsi, pour la génération Z, porter des chaussettes basses serait ringard.

Une autre tiktokeuse, du compte @yumihinnenkamp, a affirmé arrêter de porter des chaussettes basses pour passer aux chaussettes montantes et rentrer dans le club de la “jeune génération”. Des vidéos qui ont forcément fait beaucoup parler.



Crédit : @LiliDebois

En commentaires de ces vidéos, certains internautes ont déclaré : “comment ça les chaussettes basses ne sont plus à la mode ?”, d’autres ont rappelé qu’à une époque, porter des chaussettes montantes était loin d’être “tendance” : "En tant que millennials, nous étions victimes d'intimidation si nous avions des chaussettes qui dépassaient nos chevilles, donc c'est ancré en nous.” De quoi revoir son modèle de chaussettes… N’est-ce pas ? Malgré tout, alors que pour certaines personnes ce débat n’a pas d’intérêt, d’autres seront peut-être influencés.