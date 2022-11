Vous cherchez une façon originale de patienter ou faire patienter votre moitié jusqu’à Noël ? Découvrez notre sélection de 15 calendriers de l’Avent pour homme.

Calendriers de l’Avent pour homme: le top 15

Préparation du calendrier de l’Avent pour Noël. Crédit : dikushin

À voir aussi

Le calendrierde l’Avent est une tradition qui perdure. Grâce à lui, chaque membre de la famille peut faire le décompte et se faire plaisir chaque jour jusqu’à Noël, selon ses envies. Si pour les petits, l’idée est de découvrir une nouvelle friandise quotidiennement, les temps ont bien changé. À la place, ce sont désormais des jeux, des accessoires ou même des jouets qui sont cachés dans les petites cases ou boîtes du calendrier de l’Avent. Pour les adultes, les attentes portent sur toute une panoplie de produits, mais les classiques calendriers gourmands connaissent toujours du succès.

Un calendrier de l’Avent se présente sous la forme d’un coffret cartonné ou en bois, et son contenu est réparti dans plusieurs petits cartons ou boîtes. Il peut être offert en cadeau ou acheté pour soi-même. Puisque les hommes ont, eux aussi, droit au décompte et aux petites surprises jusqu’à Noël, des calendriers de l’Avent spécifiquement pensés pour eux sont disponibles. Vous avez par exemple les calendriers spécial articles de beauté, les calendriers de l’Avent sur le thème des chocolats, les calendriers de l’Avent de bières, les calendriers de l’Avent spécial bijoux, ou encore les calendriers de l’Avent gourmandises et d’autres produits à base d’alcool. Ainsi, vous avez l’embarras du choix pour trouver un cadeau à (s) offrir avant l’arrivée du père Noël.

Découvrez notre sélection des 15 meilleurs calendriers de l’Avent pourhomme pour patienter jusqu’à Noël dans la joie :

Calendrier de l’Avent Kinder Mini Mix, 24 mini chocolats ;

Calendrier de l’Avent beauté Nocibé, 24 soins de beauté ;

Calendrier de l’Avent du vin La Boîte du Fromager, 24 bouteilles de vins ;

Calendrier de l’Avent à compléter soi-même, cadre en bois ;

Calendrier de l’Avent Le Chocolat des Français, 24 chocolats des terroirs ;

Calendrier de l’Avent des bières Une Petite Mousse, 24 bières ;

Calendrier de l’Avent Infusions et Thé bio English Tea Shop, 24 thés et infusions ;

Calendrier de l’Avent du rhum 24 Days of Rhum, 24 bouteilles de rhums ;

Calendrier de l’Avent du fromage La Boîte du Fromager, 24 fromages en bois ;

Calendrier de l’Avent miel, 24 pots de miel ;

Calendrier de l’Avent des thés Nature et Découvertes, 24 thés et infusions ;

Calendrier de l’Avent Harry PotterChristmas, 24 cadeaux de luxe ;

Calendrier de l’Avent homme à partager en couple, 24 produits sexy ;

Calendrier de l’Avent soins de beauté pour homme, 24 soins homme ;

Calendrier de l’Avent pour les amateurs de cafés du monde, 24 capsules Nespresso bio.

Ces calendriers de l’Avent pour homme sont issus des sélections des professionnels des box ou coffrets cadeaux, et celles des boutiques spécialisées. Ils sont se caractérisent par leur originalité et la qualité des articles qu’ils renferment. Faites-vous encore plus plaisir en bénéficiant de la livraison gratuite pour certains d’entre eux. Leurs prix varient selon la nature des produits.

1 – Pour les gourmets et amateurs de chocolat: calendrier de l’Avent Kinder Mini Mix Christmas

Dans ce coffret calendrier de l’Avent de 152 grammes, découvrez chaque jour une spécialité Ferrero Kinder à déguster à la maison pour attendre Noël. Son contenu se compose d’un assortiment de chocolats « spécialités » de la célèbre marque Ferrero en format mini. Ce calendrier de l’Avent chocolat est en livraison gratuite chez la plupart des marchands en ligne. Prix: 19, 99 €.

2 – Pour ceux qui aiment prendre soin d’eux: le calendrier de l’Avent beauté



Le contenu de ce calendrier de l’Avent Men Nocibé inclut les meilleurs produits issus de ses gammes Men, Home Spa, Nocibé Collection, ainsi que des accessoires. Profitez d’une routine beauté complète, avec des produits « made in France » variés, à découvrir et à utiliser chaque jour jusqu’à Noël: soins du visage (gel matifiant, etc. ), soin du corps (mini fleur de douche, savon corps, soin rasage, etc. ) ou encore mini vaporisateur de parfum. Prix: 39, 95 €.

3 – Calendrier de l’Avent du vin pour des dégustations plaisir avant Noël

Le contenu de cette box se compose de 12 bouteilles surprises de 75 cl, à découvrir tous les 2 jours jusqu’à Noël, la modération étant de mise en ce qui concerne la consommation d’alcool. Un calendrier de l’Avent idéal, avec des produits maison de qualité pour se faire plaisir ou en guise de cadeau à offrir à sa moitié, à son père.

Les vins proviennent de différentes régions viticoles du pays. Ils ont été soigneusement sélectionnés par des professionnels français du vin et sur les avis des clients eux-mêmes. Prix: 129, 99 €. Livraison en moins de 48 heures pour les calendriers de l’Avent et tous les autres articles.

4 – Calendrier de l’Avent à compléter soi-même

Ce calendrier de l’Avent à remplir soi-même vous permet de faire plaisir à vos proches en insérant des petites surprises dans les cases, telles que des chocolats, de petits cadeaux, des bijoux, etc. Mais il a quelque chose de particulier qui en fait une nouveauté cette année : chacun peut y écrire ses souhaits de cadeaux pour Noël ! Un calendrier de l’Avent de qualité pour un homme qui se place en Père Noël ! Il se présente sous la forme d’un cadre en bois de forme carrée. Prix: 24, 90 €. Livraison gratuite selon le montant de vos achats de calendriers de l’Avent.

5 – Calendrier de l’Avent chocolat pour se ravir les papilles avant Noël

Christmas box calendrier de l’Avent chocolat des Français bio. Crédit : Lechocolatdesfrancais. fr _ 34, 90 €

Puisque Noël rime avec chocolat, les fins gourmets et amateurs peuvent opter pour ce calendrier de l’Avent bien gourmand et musical signé Le Chocolat des Français. Nouveauté cette année, son thème « musique en folie » met en avant différents styles musicaux, mais surtout, son contenu se compose d’un assortiment de chocolats bio avec des recettes des meilleurs maîtres chocolatiers de France. Prix: 34, 90 €. Haute qualité des produits, livraison gratuite selon le montant de vos achats de calendriers de l’Avent.

6 – Calendrier de l’Avent des bières

Coffret de petites bières Une petite mousse pour un calendrier de l’Avent original. Crédit : Unepetitemousse. fr _ 69, 95 €

Que vous soyez amateur de bière ou souhaitiez trouver un calendrier de l’Avent authentique à offrir, ce coffret concocté par la marque Une Petite Mousse est fait pour vous. Son contenu est constitué de 24 bières artisanales à boire chaque jour à la maison. Elles sont dénichées auprès de brasseries françaises et étrangères, avec une sélection de bières en avant-première pour être les premiers à les déguster ! Autre avantage, vous pouvez composer vous-mêmes votre calendrier de l’Avent spécial bière. Prix: 69, 95 €. Possibilité de payer en plusieurs fois votre calendrier de l’Avent mais pas de livraison gratuite.

7 – Calendrier de l’Avent thés et infusions bio

Faites la différence parmi les nombreux calendriers de l’Avent thés et infusions, en découvrant celui d’English Tea Shop dont le contenu allie saveurs authentiques et diversité. Offrez-vous des moments de détente et de réconfort à travers les découvertes de différentes saveurs, restez au chaud à la maison en dégustant un thé ou une infusion bio chaque jour jusqu’à Noël. Faites de nouvelles découvertes et appréciez les thés les plus célèbres à travers différents arômes. Le contenu du calendrier de l’Avent thé et infusions inclut notamment les variétés suivantes: thé Darjeeling, thé blanc myrtille et fleur de sureau, thé Earl Grey, thé blanc coco et fruit de la passion, etc. Prix: 27, 90 €. Livraison express possible mais pas de livraison gratuite pour les calendriers de l’Avent et autres articles de Noël de cette boutique.

8 – Calendrier de l’Avent 24 days of rhum pour les amateurs d’alcool

Vous êtes amateur de rhum plutôt que de bière ? Plusieurs calendriers de l’Avent rhum existent, mais celui dénommé 24 Days of Rhum vous offre une expérience différente. Ce calendrier de l’Avent 24 Days of Rhum, nouveauté 2022, vous fait voyager à travers le monde avec ses 24 rhums issus de plusieurs régions du monde. De l’Île Maurice aux Antilles, en passant par le Pérou, laissez-vous tenter par son contenu à base d’une multitude d’arômes que vous découvrirez chaque jour. Le contenu du calendrier de l’Avent du rhum inclut 2 verres de dégustation pour des momentnotess de plaisirs partagés, ainsi que 2 carnets de pour donner vos impressions de dégustation de rhum. Prix: 83, 50 €. Vous bénéficiez d’une remise sur la quantité, mais la livraison n’est pas gratuite en revanche, ni pour les calendriers de l’Avent ni pour tout autre produit. L’abus d’alcool nuit à la santé !

9 – Calendrier de l’Avent du fromage

Calendrier de l’Avent en bois contenant une sélection de fromages. Crédit : Laboitedufromager. com _ 94, 99 €

Les calendriers de l’Avent spécial fromage séduisent petits et grands, homme et femme. La Boîte du Fromager vous propose ce calendrier de l’Avent du fromage et vous invite à découvrir une sélection de fromages des régions signée François Bourgon, meilleur ouvrier de France « fromager-affineur 2011 ». Ces produits maison pourront accompagner les bouteilles de vin du « calendrier de l’Avent du vin » de la même boutique, également composé de bouteilles estampillées origine France. Le premier lot de fromages, expédié le 28 novembre pour une livraison entre le 29 novembre et le 1erdécembre, est livré dans une boîte ronde en bois, accompagnée d’un plateau pivotant. Le second lot, que vous mettrez également dans le contenant au fil de vos dégustations, sera expédié le 12 décembre pour une livraison entre le 13 et 14 décembre. Prix: 94, 99 €. La livraison de ce calendrier de l’Avent de fromage se fait en moins de 48 heures.

10 – Calendrier de l’Avent miel

Calendrier de l’Avent miel avec ses 24 pots. Crédit : Bienmanger. com _ 49, 95 €

Dégustez différents miels de qualité typiques des régions de France et d’autres pays à travers ce calendrier de l’Avent du miel. Son contenu est composé de 24 pots de miel de 40 g provenant directement des apiculteurs, pour accompagner chaque jour vos tartines et réaliser vos préparations à base de cette douceur. Du miel Mokarana de Madagascar au miel de lavande de Provence, en passant par le miel toutes fleurs du Berry, profitez chaque jour de moments de plaisir exceptionnels jusqu’à Noël. Prix: 49, 95 €. Notez que la boutique vous offre la livraison pour l’achat de deux calendriers de l’Avent miel.

11 – Calendrier de l’Avent des thés

Le box contenant les sachets individuels du calendrier de l’Avent des thés Nature et Découvertes. Crédit : Natureetdecouvertes. com _ 24, 95 €

Avec l’hiver qui s’installe, les infusions font toujours plaisir, ils réchauffent l’ambiance tout en étant bénéfiques pour la santé. Afin de vous offrir le choix, cette sélection de calendriers de l’Avent pour homme inclut un autre calendrier spécial thés et infusions bio. Son contenu: 24 sachets individuels à découvrir chaque jour jusqu’à Noël, parmi différentes saveurs de thé noir, thé vert, tisane fruitée, rooibos, honeybush et autre maté, tous issus de l’agriculture bio. Prix: 24, 95 €. Livraison gratuite en magasin pour les calendriers de l’Avent et tous les autres articles.

12 – Calendrier de l’Avent pour hommes Harry Potter

Vous êtes un fan de Harry Potter ou souhaitez offrir un calendrier de l’Avent sur le thème de ce héros à l’un de vos proches ? Ce calendrier de luxe Harry Potter est le box qu’il vous faut. Découvrez chaque jour un luxueux cadeau à travers les différentes catégories d’articles composant le contenu, telles que des bijoux, des accessoires, des chaussettes et bien d’autres encore. Prixdu calendrier de l’Avent Harry Potter : 54, 95 € chez Amazon. Disponible pour la livraison gratuite.

13 – Calendrier de l’Avent homme à partager en couple

Calendrier de l’Avent sexy DorcelStore spécial couple. Crédit : Dorcelstore. com _ 249 €

Les calendriers de l’Avent sexy connaissent un succès grandissant auprès du public, comme en témoigne la multitude d’offres en la matière. Découvrez ce calendrier de l’Avent des plaisirs à partager avec votre moitié. Le contenu du coffret est composé d’un assortiment de produits sexy pour le couple, allant des plugs bijoux à l’élixir intime, en passant par le rabbit, le fouet ou encore le cockring pour vos moments intimes. Ces articles sont présentés dans un écrin à la finition soignée avec miroir, et incluent un coupon de réduction pour plus de plaisir. Prix: 249 €. Livraison possible en magasin pour les calendriers de l’Avent et les autres catégories.

14 – Calendrier de l’Avent soins de beauté pour homme

Coffret de soins de beauté Nivea Men au format calendrier de l’Avent. Crédit : nivea. co. uk _ 69 €

Les hommes, eux aussi, aiment prendre soin de leur corps. Les marques spécialisées dans les produits de beauté ont pensé à eux et leur proposent des calendriers de l’Avent dédiés. Le contenu de ce calendrier de l’Avent Nivea Men pour l’année 2022 inclut des produits d’hygiène et des soins de beauté de qualité, tels que les soins après-rasage, baumes pour les lèvres, mini gels douche, exfoliant visage, ou encore des mini crèmes. Le calendrier de l’Avent Nivea Men est disponible au prix de 69 €, et en livraison gratuite.

15 – Calendrier de l’Avent pour les amateurs de cafés du monde

Calendrier de l’Avent spécial café Nespresso . Crédit : bienmanger. com _ 19, 95 €

Déguster un café différent tous les jours jusqu’à Noël, c’est ce que vous propose de vivre ce calendrier de l’Avent avec son contenu de 24 capsules de cafés bio pour appareil Nespresso. Appréciez le goût incomparable des cafés d’exception provenant de différents horizons du monde pour une expérience unique: Barista, Éthiopie H3 bio, lungo, Caraïbes, Inès, etc. Chaque café est soigneusement sélectionné pour l’authenticité de son goût et son origine. Prix de ce calendrier de l’Avent café: 19, 95 €.