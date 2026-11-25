En Espagne, la cité résidentielle de Perlora est laissée à l’abandon depuis 20 ans. Pourtant, elle comporte 274 chalets face à la mer et pourrait redevenir une destination touristique de choix.

Perlora est une cité résidentielle basée dans la commune de Carreño, dans les Asturies, en Espagne. Située sur un terrain de près de 36 hectares, elle comporte 274 maisons face à la mer initialement conçus pour accueillir des milliers de vacanciers.

La construction de la cité a commencé en 1954, dans l’objectif de créer plusieurs stations balnéaires dans différentes régions d’Espagne. Perlora est devenue un espace de loisirs abordable et une référence du tourisme. Pendant des décennies, le site accueillait 2 000 personnes chaque été et employait 120 salariés.

Une belle destination touristique

Si l’on trouvait de nombreux logements sur place face à la mer, des infrastructures sportives et scolaires étaient également installées. On trouvait des réfectoires, des services de santé et des espaces paysagers. Une cité-jardin était accessible à tous.

Crédit photo : Asturias

En plus de cela, les visiteurs pouvaient profiter des plages sauvages et emblématiques à proximité, comme les plages de Helgues, Carranques et Madrebona. Des restaurants et aires de pique-nique étaient installés pas loin et les promeneurs pouvaient emprunter un sentier côtier pour longer l’île d’Entrellusa et découvrir le geyser marin, une cavité naturelle surprenante située dans une falaise.

Une cité laissée à l’abandon depuis 20 ans

En 1982, la gestion du site a été transférée de l’État au gouvernement de la Principauté des Asturies. À cause d’un manque d’investissement, ce lieu a progressivement décliné. Les logements ont fermé leurs portes en 2006 et bien que quelques zones de loisirs soient restées ouvertes, le lieu a fini par être abandonné.

Crédit photo : Asturias

Vingt ans plus tard, les chalets sont en ruine. Il est cependant toujours possible d’accéder aux plages qui attirent des centaines de vacanciers chaque été.

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Revitaliser la ville

Face à ce site laissé à l’abandon, le gouvernement régional a décidé d’agir, tout comme ce couple qui a acheté un village espagnol à l'abandon. Selon Infobae, le gouvernement a lancé un nouveau plan pour dynamiser le tourisme. L’objectif est de revitaliser la ville ainsi que les 20 hectares de terrain qui englobent le village.

Le gouvernement souhaite moderniser les espaces et les services publics, préserver le concept de cité-jardin et promouvoir l’activité économique. Le style architectural du lieu sera préservé et certains bâtiments seront restaurés comme l’église, le bar La Cabaña et les villas.

En faisant ces travaux de revitalisation, le gouvernement espère que Perlora redeviendra une destination touristique majeure du nord de l’Espagne.