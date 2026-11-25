En Espagne, un hameau d’une dizaine de maisons est actuellement en vente au prix de 150 000 euros. Une affaire à ne pas manquer.

En Galice, une communauté autonome espagnole, le village de Candelago est en vente. Situé sur la Costa da Morte, il offre des vues imprenables sur l’environnement alentour. Dans ce village au cœur de la nature, vous pourrez admirer de beaux panoramas sur la mer et les paysages sauvages.

À proximité de ce village se trouvent des sentiers emblématiques comme le Camino dos Faros. En plus de cela, la région est réputée pour offrir des pouces-pieds considérés comme les meilleurs du monde.

Un village abandonné

Pourtant, malgré toutes ces qualités, ce village est à l’abandon. Depuis les années 1970, il a connu un véritable déclin démographique, comme d'autres villages espagnols. Pour contrer ce phénomène, cette commune de 40 habitants vous offre une maison gratuite et un CDI pour vous y installer. À Candelago, les habitants ont déserté et la végétation a repris le dessus. Pourtant, il n’est pas isolé puisqu’il est situé près de Corme, un important centre de pêche.

Crédit photo : Galicia Maxica

Le hameau est composé d’une dizaine de maisons traditionnelles en pierre. On retrouve aussi des “horreos”, des greniers galiciens servant à stocker et à conserver des aliments. Les sentiers sont envahis par la végétation, signe que le village est à l’abandon depuis de nombreuses années.

Le prix de vente en baisse

Cela fait en effet plusieurs années que ce hameau est à vendre. Au départ, les propriétaires souhaitaient le vendre pour 200 000 euros. Cependant, voyant qu’il ne trouvait aucun nouvel acquéreur, ils ont baissé le prix de 50 000 euros. Ainsi, le village est aujourd’hui à vendre pour 150 000 euros. En Italie aussi, un bâtiment à Coritis n’a pas trouvé preneur malgré son prix modeste.

Crédit photo : Galicia Maxica

Cette baisse significative a entraîné un regain d’intérêt chez les acheteurs, selon Idealista. Ce village a un fort potentiel en raison de sa bonne situation géographique, de son très bel environnement naturel et de sa proximité avec la mer.

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Le village transformé ?

En Espagne, de nombreux villages abandonnés sont à vendre. C’est le cas de ce village espagnol abandonné de 75 maisons qui a été vendu pour 339 000 euros. Ces petits hameaux à vendre offrent des opportunités pour les investisseurs intéressés par le tourisme durable et séduisent des acheteurs locaux et internationaux.

S’il trouve un repreneur, le hameau de Candelago pourrait être transformé en refuge privé ou en projet touristique.