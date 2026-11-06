Ils achètent un village espagnol abandonné de 75 maisons pour 339 000 euros : ils cherchent maintenant des voisins

Maaike Geurts et Tibor Strausz ont racheté Bárcena de Bureba, à une quarantaine de kilomètres de Burgos, pour moins de 350 000 euros

En Espagne, Maaike Geurts et Tibor Strausz, un couple de Néerlandais, ont racheté un village abandonné et cherchent aujourd'hui de nouveaux voisins.

Lorsqu’on choisit la vie d’expatrié pour s’implanter au sein d’une nouvelle communauté dans un pays étranger, on ne sait pas toujours si ce choix s'avère payant. Cependant, la donne peut être totalement différente si cette nouvelle vie se résume à rebâtir une communauté à partir de quelques dizaines de maisons délabrées laissées à l’abandon.

C’est le pari audacieux fait par Maaike Geurts et Tibor Strausz, un couple néerlandais, qui ont décidé de racheter une grande partie d’un village espagnol, laissé à l’abandon depuis 40 ans. Situé à une quarantaine de kilomètres de Burgos, dans le nord de l’Espagne, Bárcena de Bureba compte 75 maisons et est entouré d’environ 6 hectares de terres agricoles. Toutes ont été abandonnées, sans eau ni électricité, et même pillées.

Crédit photo : Capture d'écran Google View

Un village acheté plus de 300 000 euros

Résidents à Amsterdam, ces parents de deux enfants avaient un rêve : celui de créer une forêt nourricière, un terrain cultivé sans labour, à une journée de train de chez eux.

En épluchant les annonces, le couple néerlandais tombe sur un site inattendu, qui propose des villages entiers à vendre. Ils jettent donc leur dévolu sur le village de Bárcena de Bureba :

"Nous n'avions jamais vraiment voulu, ça n'a jamais été dans notre plan d'acheter un village de 70 maisons, mais voilà où nous en sommes"

La vente a été conclue à l'été 2023 par l'agence immobilière Aldeas Abandonadas. Bárcena de Bureba avait été mise en vente à 525 000 euros, mais a finalement été vendue pour 339 000 euros.

Le projet d’un village écologique prend forme

Un précédent acquéreur avait tenté d'y monter un complexe touristique, sans succès. Aujourd’hui, le couple espère redonner vie au village en en faisant une « ville écologique » proposant à la fois des logements résidentiels et des hébergements touristiques. Ils souhaitent également mettre en place des initiatives agricoles durables. Le couple est déjà en train de demander un permis de construire pour lancer ses premiers projets. En Espagne également, un entrepreneur a acheté un village abandonné de 44 maisons pour le transformer en complexe touristique.

"Nous avons acheté un conteneur maritime, nous avons mis des panneaux solaires dessus et une batterie à l'intérieur, et c'est tout. Et là, nous avions de l'électricité."

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Le couple espère accueillir des habitants bientôt

Le village fonctionne désormais en autonomie totale, et 36 panneaux solaires sont prévus sur leur maison. L'eau, elle, est puisée dans la rivière puis filtrée, en attendant un système de récupération de pluie. Côté chantier, le couple avance maison par maison, même si les murs ne sont pas droits.

L'isolation se fait à la paille et au foin, ramassés sur place. Une auberge est prévue pour les volontaires, et une grande bâtisse de quatre étages doit accueillir une salle d'eau commune avec sauna.

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Une famille belge, séduite, s'est déjà installée sur les hauteurs, près de l'ancienne église en ruine, dans une yourte tout confort. À terme, le couple imagine accueillir une cinquantaine de foyers, car "la forêt nourricière sera bien plus réussie s'il y a beaucoup de gens dans ce village". Sur quatre familles venues écouter leur présentation, deux ont confirmé qu’elles viendraient s’y installer en 2025.