82% des Français se “serrent la ceinture” depuis un an, selon un sondage

Malgré le recul de l’inflation, les Français ont toujours des difficultés à gérer leurs dépenses. Selon un récent sondage, 82% des habitants disent se “serrer la ceinture” depuis un an.

En France, l’inflation a bouleversé les habitudes économiques de nombreux foyers. Bien que les prix soient en baisse depuis 2024, les Français ont toujours des difficultés à gérer leur argent, et l’alimentation serait le secteur le plus touché par la hausse des prix.

Pour connaître le ressenti des Français face à leurs finances, un sondage a récemment été publié par Elabe pour BFMTV. Pour réaliser ce sondage, 1 001 personnes âgées de 18 ans et plus ont été interrogées.

Crédit photo : iStock

Selon les résultats du sondage, 82% des Français disent se “serrer la ceinture” depuis un an. Un phénomène qui affecte “beaucoup” 29% des Français. En effet, les personnes sondées affirment qu’elles n’ont pas ressenti le retrait de l’inflation en 2024 et que les produits sont toujours aussi chers. Ainsi, elles se sentent obligées de faire très attention à leurs dépenses et de ne pas acheter autant qu’elles le voudraient.

Des conséquences dans la vie quotidienne

En plus de cela, 65% des Français pensent que leur pouvoir d’achat a baissé et 27% estiment qu’il a “beaucoup” diminué. Des chiffres bien plus élevés qu’en octobre 2021, avant le début de l’inflation (21%). Selon le sondage, la nourriture est en tête des dépenses de la population, suivie des soins, des transports, des assurances et du logement.

Crédit photo : iStock

Les conséquences de ce manque d’argent sont réelles. 43% des Français ne font plus de shopping, 42% ne partent plus en vacances ou en week-end et 39% annulent leurs sorties. La plupart des Français se restreint également sur les courses alimentaires en évitant la viande, le poisson et les produits bios, des produits trop cher. En France, on estime que 3 ménages sur 10 sont régulièrement à découvert, notamment à partir du 16 de chaque mois.

Des difficultés économiques qui, on l’espère, disparaîtront au fil du temps.