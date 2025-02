Vous ne le soupçonnez pas, mais voici l'appareil qui consomme le plus dans votre maison après le chauffage

Cet appareil que nous possédons et dont on ne soupçonne pas l’impact est pourtant le deuxième du foyer qui consomme le plus d’énergie. Voici comment limiter sa consommation et faire des économies.

L’une des bonnes nouvelles de ce début d’année est la baisse du tarif de l’électricité depuis le 1er février (-15%). C’est ainsi la bonne occasion de faire encore plus d’économies d’énergie pour soulager votre porte-monnaie. Cela passe notamment par le réglage de sa consommation d’énergie.

Comme vous devez le savoir, certains appareils électroménagers sont plus énergivores que d’autres dans votre maison. Par exemple, le chauffage est ce qui consomme le plus dans à l’intérieur. Mais il y a un deuxième appareil en particulier qui consomme beaucoup et que l’on ne soupçonne pas.

Il ne s’agit pas du chauffage électrique dont la consommation peut varier entre 10 000 et 20 000 kWh par an. Ni même du lave-vaisselle et de ses 200 kWh par an.

Cet appareil du quotidien consomme le plus après le chauffage, comment y remédier ?

Crédit photo : Valeriy_G/ iStock

Vous pensez forcément que l’appareil qui consomme le plus d’énergie dans votre logement après le chauffage est le lave-linge ? Figurez-vous que cet appareil, bien que très énergivore à l’instar de ceux présentés précédemment, consomme environ 100 kWh par an. Dès lors, s’il ne s’agit d’aucun des appareils électroménagers mentionnés jusqu’à maintenant, de quoi s’agit-il ?

On a souvent tendance à l’oublier mais l’appareil qui consomme le plus après le chauffage est le chauffe-eau et ses 800 kWh par an. Sa consommation peut même atteindre les 3 200 kWh par an pour un ballon de 200 litres. Cela est dû à son fonctionnement en continu. Sur la facture, cela pèse lourd puisqu’une telle consommation représente 600 euros à l’année.

Pensez à régler la minuterie. Crédit photo : BernardaSv/ iStock

Heureusement, il existe des solutions pour réaliser des économies. Tout d’abord, les experts conseillent de régler la température entre 50 et 55° Celsius, pas plus. Cette température vous permet un apport en eau chaude au quotidien. Par ailleurs, la meilleure des solutions reste de l’éteindre entre chaque utilisation.

Pour éviter tout oubli, les experts conseillent là encore d’installer une minuterie. Ce faisant, vous programmez l’utilisation du chauffe-eau durant les heures creuses afin de dépenser moins. De plus, si vous entretenez régulièrement le chauffe-eau, vous prolongez sa durée de vie et surtout, son efficacité. Enfin, un chauffe-eau bien isolé permet d’éviter les pertes de chaleur et de limiter sa consommation d’énergie.