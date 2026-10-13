« Je ne mangeais absolument rien » : chassé de chez lui à 18 ans, un livreur volait les repas de ses clients avant de devenir millionnaire grâce aux cryptomonnaies

De livreur endetté à millionnaire grâce aux cryptomonnaies, l’Américain Tyler Riches a connu une ascension spectaculaire.

Tyler Riches revient de loin, de très loin. Cet Américain de 24 ans a connu la précarité avant de faire fortune dans le trading de cryptomonnaies.

Malgré les risques, il affirme avoir réussi à changer de vie et à devenir millionnaire. Un parcours hors norme qui n’a pas été de tout repos.

À 18 ans, il tombe dans la précarité

Comme le précise le site LADbible, Tyler Riches a été chassé du domicile familial sans aucune aide financière à l’âge de 18 ans.

À l’époque, son compte bancaire affichait un découvert de 2 000 dollars (environ 1 730 euros) et il a commencé à travailler pour DoorDash, une plateforme américaine de livraison de repas à domicile.

Complètement fauché, il est allé jusqu’à frapper aux portes de ses clients pour leur expliquer sa situation et leur demander des pourboires. L’argent récolté lui permettait alors de faire le plein et de continuer ses livraisons.

Crédit Photo : Jam Press

Sans argent pour se nourrir, le jeune homme en est venu à voler les commandes qu’il était censé livrer.

« Je ne mangeais absolument rien, alors je volais de la nourriture pendant mes trajets. Ça paraît mal, mais je devais faire ce que je devais faire », se souvient-il.

Ce n’est pas tout ! Le livreur est même allé jusqu’à faire des dons de plasma pour gagner rapidement de l’argent.

Il gagne des milliers de dollars grâce au trading

Au cours de cette période, il s’est formé seul aux marchés financiers, tout en travaillant pour DoorDash. Il a fini par réaliser des bénéfices grâce au trading et aux cryptomonnaies.

Le hic ? Après avoir gagné 112 000 dollars (environ 96 900 euros), il a subi un nouveau coup dur en perdant la totalité de cette somme en une seule journée.

Après des années de galère, Tyler Riches a fait fortune grâce aux cryptomonnaies de l’écosystème Solana lors de la hausse du marché de 2021.

Crédit Photo : Tyler Riches / Instagram

Dans une interview accordée au podcast RawTalk, il affirme avoir empoché 3 millions de dollars (environ 2,68 millions d’euros).

En 2022, il s’est installé à Porto Rico, un territoire américain qui offre certaines conditions aux citoyens des États-Unis dans un cadre fiscal avantageux.

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Il devient millionnaire avec les cryptomonnaies

Vous l’aurez compris, Tyler Riches est parvenu à changer de vie. Il habite désormais dans un quartier huppé où, selon lui, les maisons coûtent au minimum 2,5 millions de dollars (environ 2,16 millions d’euros).

Devenu millionnaire grâce aux cryptomonnaies, il affiche son nouveau train de vie luxueux sur les réseaux sociaux. Il partage aussi ses conseils sur Instagram, où il est suivi par 1,8 million d’abonnés.

Depuis, il s’est aussi réconcilié avec ses parents, avec qui il était brouillé à cause d’une dispute liée à son ancien découvert. Il a notamment offert à sa mère un sac à main d’une valeur de 30 000 dollars (environ 26 000 euros).

Crédit Photo : Tyler Riches / Instagram

Très généreux, il invite régulièrement son père et son grand-père à assister à des événements sportifs au premier rang.

Enfin, son frère aîné travaille pour lui, tandis que sa petite sœur l’aide dans son entreprise en parallèle de ses études universitaires.

Une affaire de famille !