Le FBI et le GIGN arrêtent un homme soupçonné d'avoir dérobé 46 millions de dollars en cryptomonnaies 

Direction l’île de Saint-Martin, où le FBI et le GIGN ont arrêté un homme soupçonné d’avoir dérobé des millions de dollars en cryptomonnaies.

Une scène digne d’un film de gangster.

À Saint-Martin, aux Antilles, une opération conjointe du FBI et du GIGN français a permis, dans la nuit du 4 au 5 mars, l’arrestation d’un homme suspecté d’avoir volé 46 millions de dollars (environ 40 millions d’euros) en cryptomonnaies, rapportent plusieurs médias, dont Ouest-France.

Crédit Photo : iStock

L’identité du suspect dévoilée

Le suspect interpellé est accusé d’avoir détourné cette somme appartenant au gouvernement fédéral des États-Unis, ont annoncé la gendarmerie nationale et le directeur du FBI, cités par l’Agence France-Presse (AFP).

Le directeur du FBI, Kash Patel, a dévoilé sur les réseaux sociaux l’identité du présumé coupable : John Daghita, présenté comme un « sous-traitant du gouvernement américain ».

Last night, John Daghita – a U.S. government contractor who allegedly stole more than $46 million in cryptocurrency from the U.S Marshals Service – was arrested on the island of Saint Martin by the French Gendarmerie’s premier elite tactical unit in a joint operation with the… pic.twitter.com/3ttochgbjk — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) March 5, 2026

La publication inclut une photo du suspect menotté, le regard perdu. Une autre image révèle une mallette remplie de billets, de clés USB et de portefeuilles de crypto-actifs.

Selon les autorités, le mis en cause aurait dérobé ces fonds au US Marshals Service, l’agence fédérale chargée notamment de gérer les avoir confisqués par la justice américaine.

Le GIGN félicite ses militaires

Sur X, Kash Patel a encensé « l’excellente coordination » avec les forces de l’ordre françaises et envoie un message clair :

« Le FBI continuera de travailler 24 heures sur 24 avec nos partenaires internationaux pour traquer, appréhender et traduire en justice ceux qui tentent d’escroquer les contribuables américains, où qu’ils essaient de se cacher », a-t-il expliqué.

Crédit Photo : iStock

Quant au GIGN, l’utilité d’élite de la Gendarmerie nationale française, elle, a salué le travail de ses agents pour cette « interpellation et collaboration avec le FBI ».

Selon des médias spécialisés, John Daghita serait le fils du dirigeant d’une société américaine qui aidait le gouvernement à gérer les cryptomonnaies saisies.

Pour l’instant, l’enquête est toujours en cours.