Elle a cumulé deux emplois à temps plein pour partir à la retraite à 30 ans : à 27 ans et avec 700 000 dollars de côté, elle change d'avis

À seulement 27 ans, une Américaine qui cumule plusieurs emplois à temps plein pour prendre sa retraite à 30 ans a changé d’avis après avoir épargné 700 000 dollars.

C’est ce qu’on appelle retourner sa veste.

Du haut de ses 27 ans, Jane Tsang a déjà mis 700 000 dollars (environ 622 000 euros) de côté.

Ces dernières années, cette Américaine a cumulé plusieurs emplois pour économiser cette somme afin de prendre sa retraite à 30 ans. Alors qu’elle se rapproche de son objectif, elle envisage finalement de continuer à travailler.

Elle compte prendre sa retraite à 30 ans

Interrogée par People, Jane Tsang fait part de son état d’esprit et explique qu’elle souhaite avoir la liberté de choisir le travail auquel elle veut consacrer une bonne partie de son temps.

La jeune femme a entamé cette quête vers l’indépendance lors de son deuxième stage en entreprise durant ses études universitaires.

Crédit Photo : Jane Tsang

À l’époque, elle a commencé à déchanter lorsqu’elle a réalisé qu’elle devait passer encore 40 à 45 ans à travailler « simplement parce qu’elle n’avait pas d’autre choix ».

Elle a alors mis en place une stratégie pour devenir une « jeune retraitée » : gagner davantage d’argent, épargner et investir plus. Pour y parvenir, elle a eu l’idée de cumuler deux emplois à temps plein.

Sans réelle surprise, ce plan rimait avec beaucoup de sacrifices. De ses 20 à 26 ans, elle a évolué dans le marketing, le service client et les fonctions administratives, des postes avec très peu de flexibilité. Résultat : il lui arrivait de travailler du matin au soir, ainsi que le week-end.

Un mode de vie qui rime avec sacrifices

Au fil du temps, la travailleuse a commencé à remettre en question ce compromis. Elle raconte :

« J’ai réalisé que cela n’avait aucun sens de chercher à garantir ma liberté future si je devais renoncer à toute ma vie présente pour y parvenir ». (Jane Tsang)

Face à cette situation, elle a fait le choix d’optimiser son emploi du temps, privilégiant les missions à distance et plus flexibles.

Aujourd’hui, elle jongle entre son travail dans le marketing et la création de contenu, tout en se dégageant du temps pour voir ses amis et participer à des événements.

À noter que son dernier poste en entreprise était rémunéré 70 300 dollars par an, soit 62 500 euros.

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Économiser pour être libre de travailler ou non

Comme ses revenus augmentaient, Jane Tsang a évité d’adopter un train de vie trop coûteux. Elle a mis en place des versements automatiques pour investir régulièrement, tout en continuant à dépenser de l’argent pour ce qui lui tient à cœur, comme les voyages.

Avec environ 700 000 dollars investis, l’Américaine pense être sur la bonne voie pour atteindre son objectif initial.

Crédit Photo : Jane Tsang

Mais, désormais, elle ne compte plus prendre sa retraite à 30 ans. Elle ambitionne de continuer à créer du contenu sur les réseaux sociaux, lancer une entreprise, voyager, se consacrer à un projet ou ne rien faire pendant quelque temps, sans avoir besoin du salaire versé par un employeur.

« Pour moi, l’argent n’a jamais vraiment été une question d’avoir le plus gros chiffre possible. Il s’agit d’en avoir assez pour prendre mes décisions en fonction de mes envies plutôt que de faire ce que je suis obligée de faire », conclut-elle.

Des paroles sensées qui attestent d'une maturité rare de la part de la jeune femme. À quoi bon passer son temps à travailler pour garantir son avenir si on ne profite pas du moment présent un minimum. Et vous, êtes-vous d'accord avec son choix ?