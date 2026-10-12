Elle investit 450 euros dans quatre jeux : quelques mois plus tard, son activité lui a rapporté plus de 8 000 euros

Une Américaine a eu la bonne idée de lancer une activité secondaire en déboursant 500 dollars. Un pari payant puisqu’elle gagne désormais des milliers de dollars grâce à son entreprise.

Vanessa Romano a l’âme d’une businesswoman ! Cette employée américaine âgée de 39 ans a décidé de se lancer dans l’entrepreneuriat pour exprimer sa créativité.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette mère de famille a bien fait. Et pour cause : son activité continue de se développer, ce qui lui permet de générer des revenus supplémentaires. Malgré son succès, elle n’envisage pas de quitter son poste en entreprise.

Dans une interview accordée à People, elle revient sur son parcours.

À 39 ans, une employée lance une activité peu risquée

Vanessa Romano a créé Little Party Co., sa société de location de matériel pour les fêtes, notamment des jeux de socité géants.

Dans un premier temps, elle a investi 500 dollars (environ 430 euros) pour acheter quatre jeux. Elle n’a pas hésité à dépenser son propre argent, en se disant que si personne ne les réservait, sa famille pourrait toujours les utiliser.

À sa plus grande surprise, cette professionnelle de la communication en entreprise a enregistré cinq réservations dès son premier mois, puis 17 le deuxième.

En seulement quelques mois, elle a atteint 65 réservations et engrangé plus de 9 000 dollars (soit environ 7 700 euros) grâce à son activité.

Interrogée par nos confrères, la trentenaire explique pourquoi elle a décidé de se lancer.

« J’aimais l’idée de construire quelque chose qui m’appartienne, qui puisse contribuer à nos objectifs financiers et nous permettre de dire oui à davantage de choses que nous souhaitons faire en famille », confie-t-elle.

Selon l’Américaine, la création de Little Party Co. présentait peu de risques et nécessitait un faible investissement de départ.

Un choix plus que payant

Vanessa Romano s’est inspirée de la réussite d’autres personnes dans le domaine de la location de matériel événementiel avant de se lancer à son tour.

Dès son premier mois, elle a généré plus de 800 dollars (environ 685 euros) grâce à cinq réservations. Une somme suffisante pour couvrir son investissement initial de 500 dollars dans l’achat du matériel.

Le mois suivant, 17 réservations lui ont rapporté plus de 1 800 dollars (près de 1 540 euros). Plutôt que de conserver ses gains, elle a choisi de réinvestir l’argent dans son activité, en y injectant environ 4 500 dollars (3 850 euros). En parallèle, la trentenaire a récolté près de 9 000 dollars grâce aux réservations.

Crédit Photo : Catherine Westlake

Au fil du temps, elle a appris à privilégier le matériel qui plaît le plus aux gens et qui peut être vite rentabilisé pour éviter de perdre du temps et de l’argent.

« C’est très gratifiant de voir ces investissements réfléchis s’accumuler et de constater que la société continue de se développer », explique-t-elle.

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Elle ne veut pas quitter son poste en entreprise

Si Vanessa Romano se réjouit du succès de Little Party Co., elle reconnaît volontiers que cela lui ajoute une charge de travail considérable.

Elle s’occupe en effet de deux à huit clients, dont environ 75 % viennent récupérer le matériel, tandis que 25 % se font livrer. Elle doit également nettoyer les jeux après chaque utilisation.

En plus de cela, elle doit concilier son activité avec sa carrière en entreprise, tout en se consacrant à son mari et à leurs deux enfants. Elle peut compter sur le soutien de son époux à la maison.

Alors que sa petite société est promise à un bel avenir, Vanessa Romano ne souhaite pas quitter son poste. La raison ? Elle affirme aimer sincèrement l’entreprise pour laquelle elle travaille et n’a pas l’intention de partir.

Comme elle le précise, elle considère Little Party Co. comme un défi créatif qui peut coexister avec sa vie professionnelle. Elle la voit aussi comme une manière de gagner plus d’argent pour offrir le meilleur à sa famille.