À 31 ans, il lance une entreprise de toilettes portables avec un camion et 100 unités, 2 ans plus tard il a gagné 4,3 millions de dollars

À seulement 31 ans, un jeune entrepreneur fait fortune grâce à son entreprise de toilettes portables.

Un concept qui fonctionne !

Daniel Tom avait 31 ans lorsqu’il a fondé Bay Area Sanitation, en 2023, une société de toilettes portables.

À l’époque, il avait seulement un camion et 100 toilettes portables. Deux ans plus tard, son entreprise comptait près de 2 000 toilettes et disposait de 12 camions-pompes utilisés sur des événements et des chantiers dans toute la baie de San Francisco.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que son business s’est avéré florissant. Selon des documents consultés par CNBC, son activité a généré 3,1 millions de dollars (environ 2,7 millions d’euros) en 2024, puis 4,3 millions de dollars (près de 3,7 millions d’euros) en 2025.

Un jeune entrepreneur cartonne avec ses toilettes portables

Dans le détail, Daniel Tom loue les toilettes portables et s’occupe également de leur entretien. Au programme : nettoyage chaque semaine, réapprovisionnement en fournitures (papier toilette, essuie-mains, savon) et évacuation des déchets.

La société est devenue rentable dès sa première année, explique le chef d’entreprise. Il affirme par ailleurs que la majorité des revenus provient des locations longue durée.

Concernant les prix, les toilettes portables classiques sont proposés à partir de 160 dollars (environ 139 euros) par mois pour les locations longue durée.

Pour les événements, il faut compter entre 230 et 399 dollars (environ 200 à 347 euros) pour les locations de courte durée.

« Quand je dis aux gens que je possède une entreprise de toilettes portables, j’ai droit à beaucoup de regards dégoûtés. Mais une fois que je leur explique le modèle économique et les revenus, la plupart du temps, ils sont intéressés », explique Daniel Tom, cité par CNBC.

D’un emploi à temps partiel à la création de son entreprise

Cette belle aventure a commencé lorsque Daniel Tom était en troisième année à l’université. Destiné à devenir professeur de sport, il a décroché un petit boulot dans une entreprise de location de toilettes portables.

C’est à ce moment-là que le jeune homme a eu un déclic. Il raconte :

« J’ai tellement aimé ça que j’ai décidé d’abandonner l’enseignement et de me lancer à temps plein après avoir obtenu mon diplôme ».

Il a ensuite travaillé pendant sept ans comme responsable commercial chez Hanson & Fitch, avant de lancer sa propre entreprise.

Il collabore dorénavant avec différents types de clients. Ses toilettes portables sont utilisées lors d’événements en plein air, comme des concerts, mais aussi sur des chantiers de construction et dans des parcs publics.

Pour celles et ceux qui aimeraient suivre son exemple, l’entrepreneur recommande de se lancer avec environ 250 000 dollars (près de 218 000 euros).

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Une entreprise qui résiste à l’intelligence artificielle

Alors que l’intelligence artificielle transforme de nombreux métiers, Daniel Tom estime que son activité est à l’abri car elle nécessite toujours de la main-d’œuvre et des interventions physiques.

« Nous avons réussi à créer ce que je considère comme une entreprise low-tech, à l’épreuve de l’IA », affirme-t-il.

Il ajoute :

« La vérité, c’est que je suis fier de ce que je fais. J’adore venir travailler chaque jour et je propose un service dont tout le monde a besoin. Tout le monde va aux toilettes, non ? ».

Auprès de nos confrères, Daniel Tom confie qu’il réinvestit la majorité des bénéfices de son activité plutôt que d’augmenter ses revenus personnels. Pour le moment, son salaire annuel s’élève à environ 120 000 dollars (environ 104 500 euros).

« Nous donnons vraiment la priorité aux réinvestissement dans l’entreprise afin de continuer à nous développer », explique-t-il.

Il aimerait désormais attendre 10 millions de chiffre d’affaires annuel au cours des cinq prochaines années.