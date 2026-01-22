« On a brisé mon rêve » : Marie, actrice X et salariée à Disneyland Paris, affirme avoir été licenciée à cause de son activité

En raison de son activité extra professionnelle dans l’industrie du X avec son mari, une employée du parc Disneyland Paris a été licenciée pour des motifs qui lui semblent tirés par les cheveux.

Ce mercredi 21 janvier, Marie Lumacarie a témoigné, sous son nom de scène, auprès du Parisien à propos de son licenciement qu’elle juge abusif de la part de son employeur. Ce dernier n’est autre que le parc Disneyland Paris, attaqué aujourd’hui aux prud’hommes par l’ancienne salariée.

Selon elle, on lui reproche son activité dans le monde des films pour adultes, qu’elle pratique avec son mari. Mais sur la lettre de licenciement, les raisons invoquées sont les suivantes : utilisation de son téléphone sur son lieu de travail, abandon de poste et insubordination.

Marie était agente de sécurité à Disneyland Paris (Seine-et-Marne) entre 2018 et 2025, avant d'être licenciée. C’est en 2021 qu’elle commence les tournages de films pour adultes avec son époux. Elle compte une dizaine de grosses productions pour Canal+, Dorcel ou Jacquie et Michel. Mais elle assure que sa priorité est restée Disney :

« Le porno, c’est éphémère. Cela va s’arrêter un jour et puis, ce n’est pas la vie réelle. Mais cela permet de payer les extras, les travaux de la maison. La vie réelle, c’est se lever le matin et travailler huit heures. Pour moi, c’est impensable de quitter Disney. »

Une hiérarchie embarrassée et des faits de harcèlement sexuel

Après sa première vidéo, sa vie parallèle est découverte par des collègues et elle estime être victime de harcèlement à partir de ce moment. Elle estime que sa hiérarchie a formulé des motifs superflus sur sa lettre de licenciement

« On a brisé mon rêve. J’ai toujours fait la différence entre ma carrière d’actrice X et mon métier à Disney, que j’ai toujours caché sur les réseaux sociaux. J’ai toujours bien séparé les deux »

L'ancienne salariée conteste son licenciement et attaque son ancien employeur aux prud'hommes. Dans son métier, son rôle était de patrouiller, contrôler les accès aux coulisses ou les sacs des visiteurs.

La vérité ne disparaît pas parce qu'on la couvre. Le silence n'efface rien, il ne fait que retarder. Couvrir, protéger, détourner le regard, ce n'est pas rendre justice. C'est juste repousser le moment où la vérité sera entendue. On peut faire taire une voix, mais pas les faits. Pas indéfiniment. Un jour, la vérité trouve toujours son chemin. Et ce jour-la, le silence ne sera plus une option. Un monde qui se dit magique. Vu de l'extérieur, il brille. De l'intérieur, il est parfois malheureusement pourri. Mais malgré tout, je garde cet espoir. Cette magie intérieure qui me dit qu'un jour, la vérité, la justice, finiront par vaincre ce qui est caché. Parce que même dans les systèmes les plus abîmés, la lumière finit toujours par passer. On m'a dit discrète et raisonnable

Elle dénonce des relations difficiles avec sa hiérarchie après des demandes d'aménagements par le médecin du travail liés à une scoliose et une arthrose. Elle souhaite malgré tout évoluer professionnellement, notamment en formant des collègues. Sans succès.

Le 15 septembre, assistée d'un avocat à l’appui, elle prévient son vice-président de la branche sûreté qu’elle demandera en justice une indemnisation à cette stagnation de carrière, selon elle non méritée. Sa mise à pied et son licenciement interviennent une semaine après. Auprès du Parisien, son avocate dénonce notamment « du harcèlement sexuel très clair lié à des faits de vie privée ».