Il ne porte plus de chaussures depuis plus de 20 ans, même dans son salon de coiffure : tout a commencé lors d'un mariage au Pakistan

Après un voyage au Pakistan il y a 20 ans, un Britannique a cessé de porter des chaussures, y compris dans son salon de coiffure où il exerce pieds nus.

Comme le dit le dicton français, chacun son truc.

Colin Aldridge ne passe pas inaperçu. Et pour cause : ce coiffeur de 69 ans est toujours pieds nus, que ce soit à l’intérieur, à l’extérieur ou bien dans son salon de coiffure situé à Cutteslowe, une banlieue d’Oxford.

À l’instar de sa concitoyenne, qui prône la marche pieds nus pour sa famille et elle-même, le sexagénaire s’est débarrassé de ses chaussures pour des raisons de confort après un séjour à l’étranger.

Ce coiffeur marche pieds nus depuis plus de 20 ans

Colin Aldridge a dit adieu à ses souliers à la suite d’un voyage au Pakistan pour assister au mariage d’un ami, il y a plus de vingt ans. Une expérience qui a bouleversé ses habitudes, tout comme cette mère de famille qui a elle aussi adopté la marche pieds nus après s’être rendue en Inde.

« Il y avait tellement de gens pieds nus. Ils avaient l'air si heureux que je me suis dit : "Je vais le faire" », confie le coiffeur.

Dans la foulée, il a opté pour ce mode de vie et a aussitôt ressenti des bienfaits.

« C’est une sensation complètement différente de celle que l’on a en marchant avec des chaussures. On perçoit la différence entre le béton et l’herbe », explique-t-il.

Selon lui, marcher pieds nus rime avec confort et hygiène. Il enfile néanmoins ses baskets pour enfourcher son vélo afin de se rendre au travail.

Crédit Photo : Emma Trimble / SWNS

Une habitude pas si dangereuse ?

Colin Aldridge, propriétaire de son salon de coiffure depuis 36 ans, souhaite rassurer les plus sceptiques. Il assure que vivre pieds nus n’est pas aussi dangereux qu’on le pense.

« Je me suis déjà coupé les pieds et je me suis cogné l'orteil, mais on apprend vite à ne plus faire ce genre de choses. On a tendance à faire plus attention à ce qui se trouve par terre. S'il y a du verre, ne marchez pas dessus », détaille-t-il.

Selon lui, les petits cailloux sont plus traîtres que les gros car ils se glissent entre les orteils, provoquant une sensation désagréable. Auprès de nos confrères, il partage une mésaventure dont il se serait bien passé.

« Je suis allé au parc avec mes petits-enfants l'autre jour et l'arbre avait laissé tomber tous ses marrons, ce qui n'était pas très agréable, mais bon », raconte-t-il.

Crédit Photo : Emma Trimble / SWNS

La suite après cette vidéo

Il porte des chaussures lors d’occasions spéciales

Ce père de quatre enfants et grand-père de dix continue de porter des chaussures lorsque cela s’impose.

Par exemple, il se chausse pour les marches de plus de huit kilomètres, ainsi que pour les mariages et les funérailles. Au total, il possède une paire de chaussures élégantes et deux paires de baskets qu’on lui a données.

Ce n’est pas tout. Il lui arrive parfois d’en porter pour éviter d’embarrasser sa femme Liza, 53 ans. Pour autant, sa famille ne le juge pas et tolère son mode de vie atypique.

Crédit Photo : Emma Trimble / SWNS

Selon ses dires, certains de ses petits-enfants vont même jusqu’à l’imiter et à sortir eux aussi pieds nus. Le hic ? Les plus âgés trouvent cela « stupide ».

Une chose est sûre : Colin Aldridge ne compte pas faire marche arrière et recommande de suivre son exemple.

« Si j'achetais des chaussures, je les remplacerais environ tous les six mois. Je recommanderais à tout le monde de marcher pieds nus, même sans le faire tout le temps », conclut-il.

Et vous, qu’en pensez-vous ?