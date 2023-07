«On me fait croire que je ne suis pas normale», elle marche pieds nus et veut convaincre tout le monde de faire pareil

En Angleterre, une mère de famille ne passe pas inaperçue dans la rue. La raison ? Cette dernière marche pieds nus partout où elle va. Un mode de vie qui la rapproche de la nature.

Cela fait sept ans que Catrina Shenston vit pieds nus. Cette Britannique qui vit dans l’Essex a adopté cette habitude après avoir effectué un voyage en Inde. Elle affirme que cette décision lui a permis de rester en bonne santé et de débarrasser de son diabète.

Crédit Photo : Anglia Press Agency

Mais ce n’est pas tout ! Ce choix de vie la rapproche de la nature. Le hic ? La mère de famille admet se sentir seule et incomprise par son entourage. Certaines personnes s’imaginent qu’elle vit dans la rue en raison de son apparence.

«Des passants supposent à tort que je suis pauvre et probablement sans abri. On m’a même offert des chaussures. Et j’ai dû renoncer à aller à la salle de sport parce qu’on m’a dit que je devais porter des chaussures de sport», a indiqué Catrina dans les colonnes du Daily Mail.

Crédit Photo : Anglia Press Agency

Loin de se laisser décourager, la jeune femme n’a pas l’intention de remettre des chaussures. Elle aimerait cependant que plus de gens comprennent son point de vue : «Je me sens parfois seule parce qu’on me fait croire que je ne suis pas normale».

Marcher pieds nus a changé sa vie

Malgré les critiques, Catrina affirme que le fait de marcher pieds nus partout où elle va lui a permis de mettre fin à ses problèmes de santé (fatigue chronique et douleurs articulaires).

«J’ai toujours souffert de douleurs aux hanches et du syndrome de fatigue chronique, mais je n’ai plus de problèmes articulaires depuis que j’ai cessé de porter des chaussures, et mon syndrome de fatigue chronique ne s’est pas reproduit», a expliqué la mère de famille.

Avant d’ajouter : «Je n’ai jamais eu de rhume depuis que je marche pieds nus et je suis convaincue que le fait d’être plus proche de la nature améliore le système immunitaire».

Crédit Photo : Anglia Press Agency

Crédit Photo : Anglia Press Agency

Toujours selon ses dires, la saison hivernale a aussi apporté son lot de bienfaits : «Les mois d’hiver sont plus difficiles en raison du froid, mais j’ai réussi à m’adapter facilement. Aujourd’hui, mes pieds se réchauffent plus vite et cela favorise la circulation. Et marcher dans la neige fraîche est une expérience extraordinaire», a confié Catrina au quotidien britannique.

Sans réelle surprise, cette dernière a de la corne sous ses pieds : «Il m’arrive encore d’avoir des échardes et je dois faire attention aux éclats de verre, par exemple, mais je regarde toujours devant moi».

Aujourd’hui, elle souhaite rencontrer d'autres personnes qui marchent pieds nus au Royaume-Uni et encourager ses pairs à essayer.

Crédit Photo : Anglia Press Agency