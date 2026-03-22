Elle marche pieds nus et affirme que les chaussures sont « contre-nature »

Brittany Balinski, une Britannique de 35 ans, prône la marche pieds nus pour elle et ses enfants. Un mode de vie qui ne manque pas de faire réagir.

Son nom ne vous dira sûrement rien, mais Brittany Balinski est une créatrice de contenu de 35 ans, originaire du North Warwickshire, en Angleterre.

Maman de quatre enfants âgés de trois à neuf ans, elle ne passe jamais inaperçue dans la rue. Et pour cause : elle marche toujours pieds nus, une habitude que pratique également son époux.

Dans une interview accordée au Daily Star, la mère de famille explique son choix et assure que les chaussures sont « contre-nature ».

Crédit Photo : Brittany Balinski / SWNS

Des promenades en famille pieds nus

La jeune femme ne mâche pas ses mots sur les chaussures, qu’elle qualifie de « construction sociale ». Elle ajoute qu’elle a marché pieds nus toute sa vie et affirme que porter de tels accessoires peut être dangereux.

Selon Brittany, le port de chaussures peut provoquer des problèmes de posture et des troubles sensoriels. Elle confie que ses quatre enfants n’en portent presque jamais et participent désormais aux promenades familiales en forêt pieds nus.

Crédit Photo : Brittany Balinski / SWNS

La trentenaire insiste sur le fait qu’elle est une « personne tout à fait normale, qui aime ressentir le sol sous ses pieds ».

Elle raconte qu’elle conduit pieds nus et sort souvent de chez elle sans se soucier de porter des chaussures.

Lorsqu’elle choisit d’en porter, Brittany opte pour des « chaussures dites pieds nus », conçues pour respecter la forme naturelle du pied.

Une pratique qui améliore la posture

Si son mode de vie surprend, il suscite également des inquiétudes quant aux dangers que ses pieds peuvent rencontrer dans la rue et en forêt.

La suite après cette vidéo « Ce que j’ai remarqué en ligne, c’est qu’il existe une peur profondément ancrée des objets tranchants, comme si tout objet pointu signifiait automatiquement la mort. Je ne pense pas que mes enfants risqueraient de mourir s’ils se faisaient piquer le pied par quelque chose de pointu », explique-t-elle.

Avant d’ajouter :

« Ce n’est pas un problème. Les gens pensent que les chaussures sont une nécessité, alors qu’en réalité, ce ne sont que des accessoires ».

Brittany estime que marcher pieds nus contribue à préserver une meilleure posture et à affiner la sensibilité du pied.

Crédit Photo : Brittany Balinski / SWNS

Un mode de vie qui interroge

Sans réelle surprise, Brittany fait face à des critiques : certaines personnes jugent cette habitude « sale ». Ce à quoi elle répond :

« Il n’y a littéralement aucune différence entre mes chaussures et mes pieds. Je lave mes pieds bien plus souvent que quiconque ne lave ses chaussures. En plein mois d’août, on voit des gens en sandales ou en tongs - on aperçoit 90% de la semelle de leurs pieds - alors, comment les miens pourraient-ils être considérés comme sales ? », s’interroge la créatrice.

Crédit Photo : Brittany Balinski / SWNS

Sur les réseaux sociaux, des utilisateurs s’inquiètent de voir ses enfants marcher pieds nus. Selon eux, les chaussures sont indispensables pour la sécurité et l’hygiène.

De son côté, Brittany rejette ces arguments et ne regrette pas sa décision, affirmant que cela permet à ses enfants de mieux percevoir leur environnement.

« Marcher pieds nus est une question de confiance en soi », conclut-elle.

À bon entendeur !