« Mes collègues me l'ont dit » : son 2 pièces payé 452 000 € empeste la cuisine thaï en permanence, impossible de s'en débarrasser

À Paris, un homme a eu une désagréable surprise en emménageant dans son appartement : le logement dégageait de fortes odeurs de cuisine, en permanence. Précisions.

Lorsque l'on souhaite acheter un logement, il est recommandé de faire plusieurs visites avant de prendre une décision. Cependant, les visites sont souvent courtes et il peut être difficile de se rendre compte des éventuels problèmes du bien.

C’est ce qu’a vécu Juan, un cadre dans le domaine de la santé. Ce dernier a acheté un appartement à Paris, pour lequel il a eu un coup de cœur Grâce à un héritage de 114 000 euros, il a pu fournir un apport conséquent et a acheté un deux-pièces de 35 m² au prix de 452 000 euros, dans le quartier du Sentier.

“Cela faisait plusieurs années que je réfléchissais à acheter mon propre appartement. Ma situation professionnelle était stable, c’était donc le bon moment. Lorsque j’ai hérité de mon grand-père, ça a été le déclic, je me suis lancé et je suis allé voir mon banquier pour connaître mes capacités d’emprunt”, a-t-il expliqué au Figaro.

Les odeurs imprègnent les tissus

Juan a fait deux visites avant d’acheter l’appartement. Il a été charmé par la luminosité du logement et le fait qu’il ait été rénové récemment. Cependant, peu de temps après l’emménagement, Juan a vite déchanté.

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En effet, l’appartement empeste la cuisine thaï en permanence. La raison ? Un restaurant est situé au rez-de-chaussée et son conduit d’aération débouche dans la cour de l’immeuble. Ainsi, les odeurs remontent et s’engouffrent dans les logements. Bien que Juan aère quotidiennement son appartement, les odeurs persistent et ont imprégné ses tissus et ses vêtements.

“Même si je fais des courants d’air plusieurs fois par jour dans mon appartement, les tissus de mon canapé et de mes rideaux ont fini par absorber cette odeur tenace. Même mes vêtements sentent la cuisine thaï, mes collègues me l’ont dit”, a-t-il confié.

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Il regrette son choix

Les nuisances olfactives peuvent être très dérangeantes pour les nouveaux acquéreurs. Une femme qui a acheté une maison à un prix imbattable en a également fait les frais en découvrant que l’habitation renfermait une odeur nauséabonde.

Malheureusement, Juan n’avait rien remarqué lors de ses deux visites. Les fenêtres de l’appartement étaient ouvertes et les deux rendez-vous ont eu lieu en milieu d’après-midi. Avec le recul, Juan regrette de ne pas avoir fait de visite à un autre moment de la journée. Trois autres copropriétaires sont impactés par ces problèmes d’odeur. Des démarches ont été engagées pour faire intervenir des experts.

Si aucune solution n’est trouvée, Juan envisage de revendre son logement pour déménager ailleurs.