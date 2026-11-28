Aux États-Unis, une femme a acheté un vieux tableau pour 4 dollars dans une brocante. Il s’agissait en réalité d’une illustration perdue d’un grand artiste.

En 2017, une femme originaire du New Hamsphire a acheté un tableau dans une boutique d’occasion. Il s’agissait d’un cadre blanc contenant une vieille peinture, vendu pour 4 dollars.

Des années plus tard, l’acheteuse, qui a souhaité garder l’anonymat, est retombée sur ce tableau rangé dans un placard. C'est aussi le cas de cet homme qui a acheté un vieux tableau 4 euros dans un vide-grenier avant de s'y intéresser.

Un tableau rare

Elle a alors pensé qu’il pourrait avoir de la valeur et a publié des photos de la peinture sur une page Facebook.

L’acheteuse a alors appris que cette toile était un tableau rare de NC Wyeth, l’un des illustrateurs les plus importants du début du XXe siècle. L’artiste est notamment connu pour avoir illustré le roman “L’Île au trésor” paru en 1911, de Robert Louis Stevenson.

Une illustrations originelles

Ce tableau trouvé dans une brocante est l’une des quatre illustrations réalisées pour une édition du livre “Ramona d’Helen Hunt Jackson”, datant de 1939. Le tableau aurait disparu pendant 80 ans.

Sur les quatre illustrations réalisées pour ce livre, deux ont été retrouvées. La première a été vendue aux enchères en 2014 pour 665 000 dollars, tandis que la deuxième est celle vendue dans la brocante. Comme sa prédecesseuse, elle a été vendue aux enchères pour près de 200 000 dollars, soit 180 000 euros.

La suite après cette vidéo

Un tableau exposé dans un musée ?

Désormais, la femme qui a déniché le tableau espère que l’acheteur le mettra à disposition du grand public.

“Rien ne vaut la vue d’une peinture originale. J’espère qu’elle restera dans une collection qui sera disposée à la prêter, voire à la donner à un musée”, a-t-elle conclu auprès de NPR.

Cette histoire rappelle qu'il faut toujours rester vigilant à propos des oeuvres que l'on trouve dans les brocantes. En 2025, un homme a notamment acheté un tableau 50 euros dans un vide-grenier qui valait en réalité 14 millions d'euros.