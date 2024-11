Amazon lance sa propre plateforme à prix cassés pour concurrencer Shein et Temu

Ce mercredi 13 novembre, Amazon a lancé “Haul”, sa nouvelle plateforme de produits à petits prix, pour concurrencer directement les géants chinois Shein et Temu.

Shein et Temu sont deux sites chinois qui proposent des vêtements et des accessoires à prix cassés et qui sont devenus très populaires ces dernières années, à tel point que les commandes sur ces plateformes représentent 22% des colis traités par La Poste. S’ils sont pour le moment les leaders du marché discount, cela pourrait ne plus durer. En effet, ce mercredi 13 novembre, Amazon a lancé sa propre plateforme qui pourrait directement concurrencer Shein et Temu.

Crédit photo : iStock

La plateforme d’Amazon, nommée “Amazon Haul”, propose des millions de produits du quotidien à petits prix, estimés entre 2 et 20 dollars. En plus de cela, des réductions supplémentaires s’appliquent selon le montant de votre commande. Vous pouvez par exemple profiter de 5% de réduction sur les commandes de 50 dollars et plus ainsi que de 10% de réduction sur les commandes de 75 dollars et plus.

“Nous proposons plus de 300 millions de produits dans plus de 35 catégories de produits. Cette large sélection est rendue possible grâce à nos partenaires vendeurs du monde entier qui proposent des centaines de millions d’articles dans notre boutique. En nous appuyant sur ce partenariat de longue date, nous lançons une expérience dans l’application d’achat Amazon et sur le site web mobile appelé Amazon Haul”, a indiqué le groupe dans un communiqué relayé par TF1 Info.

Un service bientôt en France

Pour vendre ses produits à prix cassés, Amazon a décidé de suivre le même modèle que Shein et Temu en faisant venir ses articles de Chine. Pour le moment, ce service est disponible uniquement aux États-Unis et la livraison est gratuite pour toute commande dépassant les 25 dollars. Dans le cas contraire, des frais de livraison de 3,99 dollars s’appliquent.

Crédit photo : iStock

Si Amazon souhaite concurrencer Shein et Temu, il faut noter que la livraison sera moins rapide que ces deux plateformes puisqu’il faudra patienter une à deux semaines avant de recevoir sa commande.

“Cette expérience n’en est qu’à ses débuts et nous continuerons d’écouter les clients à mesure que nous l’affinerons et l’étendrons dans les semaines et les mois à venir”, a affirmé Dharmesh Mehta, vice-président d’Amazon.

Il faudra donc attendre quelques mois avant de voir “Haul” arriver en France. Reste à voir si cette nouvelle plateforme va conquérir les internautes…