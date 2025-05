J.K. Rowling attaquée par le nouveau Rogue, Paapa Essiedu, elle répond

Paapa Essiedu fait partie des 400 acteurs qui ont signé une tribune en soutien aux personnes trans. Depuis, sa présence dans la série Harry Potter est remise en question car son opinion diverge de celle de J.K. Rowling. Cette dernière a pris la parole pour mettre les choses au clair.

La semaine dernière, le cinéma britannique s’unissait pour apporter son soutien à la communauté trans après une décision controversée de la Cour suprême britannique. Cette dernière indique qu’une femme se définit par son sexe biologique.

Des acteurs reconnus et provenant de l’univers Harry Potter tels que Eddie Redmayne (Norbert Dragonneau) et Katie Leung (Cho Chang) ont signé la tribune. Au côté de leur signature, on retrouve également celles de Nicola Coughlan (La Chronique des Bridgerton), James Norton (Happy Valley) ou encore Bella Ramsey, la star de The Last of Us.

Mais le nom qui a le plus attiré l’attention est celui de Paapa Essiedu, le nouveau Severus Rogue de la série Harry Potter pour HBO. Dès lors, de nombreux internautes ont spéculé sur la possible mésentente qu’il pourrait y avoir entre l’acteur et J.K. Rowling, fermement opposée aux droits des femmes transgenres.

J.K. Rowling s’exprime sur la présence de Papa Essiedu dans Harry Potter

J.K. Rowling vient de prendre la parole à ce sujet en répondant à l’interrogation des internautes. L’auteure a un droit de regard et est consultante et productrice sur la série. Beaucoup pensent ainsi qu’elle pourrait user de son droit pour renvoyer Paapa Essiedu qui a signé la tribune. Sa réponse est claire :

« Je n'ai pas le pouvoir de licencier un acteur de la série et je ne l'exercerais pas si je le pouvais. Je ne crois pas qu'il faille priver les gens de leur emploi ou de leurs moyens de subsistance parce qu'ils ont des convictions juridiquement protégées qui diffèrent des miennes », a-t-elle écrit sur X.

Paapa Essiedu sera donc bel et bien au générique de la série Harry Potter peu importe les divergences d’opinion qui existent entre les deux.

Enfin, l’auteure a publié un message dénonçant ce genre de tribune publique signée par des personnalités :

« Je me demande souvent si les signataires de telles lettres doivent apaiser leur conscience avant de soutenir publiquement un mouvement qui vise à supprimer les droits des femmes et des filles, qui intimide les homosexuels qui admettent ouvertement ne pas vouloir de partenaires de sexe opposé et qui fait campagne pour la stérilisation continue des enfants vulnérables et en difficulté ».

Vous l’aurez compris, les tensions entre les différents groupes ne sont pas près de s'apaiser.