Banana frozen : cette tendance beauté vue sur TikTok est dangereuse pour notre peau

Une nouvelle tendance est apparue sur TikTok, la “banana frozen”. Le principe est simple : appliquer une banane congelée sur sa peau. Cependant, cette astuce serait dangereuse.

Sur TikTok, de nouvelles tendances se dévoilent chaque jour. C’est le cas des astuces beauté qui sont nombreuses sur le réseau social et qui peuvent nous aider à nous sentir mieux au quotidien, comme cette méthode validée par les dermatologues pour éviter les lèvres gercées en hiver.

Cependant, certaines astuces beauté que l’on trouve sur TikTok ne sont pas toutes bonnes à suivre. En effet, elles peuvent être dangereuses pour notre santé. C’est le cas de cette astuce beauté à base de Biafine qui est à la mode sur TikTok, mais qui n’est pas sans danger.

Attention à la banane congelée

En plus de cela, une autre astuce est récemment apparue sur TikTok : la “banana frozen”. Cette méthode, qui consiste à appliquer une banane congelée sur son visage, permettrait de redonner de l’éclat à notre teint et de raffermir notre peau.

Crédit photo : iStock

Comme l’explique TF1 Info, la banane a de nombreux bienfaits. Riche en vitamines A, E et en antioxydants, elle possède des propriétés inflammatoires qui aident à hydrater la peau, lutter contre les signes de l’âge, atténuer les rougeurs, réduire les pores et décongestionner les poches sous les yeux.

Sur le réseau social, on peut donc voir plusieurs internautes s’appliquer une banane congelée sur le visage, notamment sur les pommettes et le menton. Si la banane est bonne pour la peau, attention : appliquer du froid peut être dangereux. En effet, nous risquons de nous brûler par le froid et de fragiliser notre épiderme. En plus de cela, la banane congelée peut être conservée d’une mauvaise façon et cette mauvaise hygiène peut engendrer des problèmes cutanés et des allergies.

Ainsi, pour profiter de tous les bienfaits de la banane, ne la congelez pas. Vous pouvez l’appliquer sous la forme de masque ou frotter directement la peau de la banane sur votre épiderme, pour retrouver un teint éclatant.