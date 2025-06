Il dévoile une astuce de voyage «non éthique» pour faire des économies à l'aéroport, un expert alerte sur sa dangerosité

Sur TikTok, un influenceur a partagé une astuce controversée qu’il qualifie de “non éthique” afin de ne pas payer les frais de bagages lors d’un voyage en avion. Une astuce qu’un expert qualifie de très dangereuse pour la sécurité des aéroports si elle venait à être utilisée.

Lorsqu’on se prépare pour un voyage en avion, on se casse souvent la tête pour ne pas dépasser l’excédent de bagages afin de ne pas payer de frais supplémentaires. Cependant, un TikTokeur du nom de Jason Steinberg a partagé une astuce pour s’éviter la peine d’avoir deux bagages à enregistrer.

Il a publié une première vidéo sur une “astuce de piratage de voyage non éthique”, dans laquelle il apprend aux voyageurs à cacher un deuxième bagage à main à l’intérieur d’un aéroport pour éviter de payer des frais de bagages.

Dans sa vidéo, le créateur de contenus encourage les voyageurs à se rendre à l’aéroport tôt et à trouver un « endroit sûr » pour laisser le deuxième sac sans surveillance. Il encourage les gens à le laisser à la vue de tous, dans un café, ou à le mettre avec les sacs d’autres personnes.

Lors de l’enregistrement, Jason Steinberg explique que les passagers doivent dire qu’ils ont un sac et qu’ils veulent qu’il soit pesé. Ensuite, ils peuvent alors récupérer le deuxième sac, laissé au préalable à l’abandon, afin de l’emmener dans l’avion.

L’influenceur confirme qu’il a utilisé cette astuce plus de 10 fois et qu’il n’a jamais été volé :

“Quelqu’un s’est approché de moi une seule fois pour me questionner à propos de mon sac et j’ai dit que c’était celui de ma femme et que je le gardais dans l’avion pour elle”

Crédit photo : TikTok / @travelwithjayberg

Une astuce frauduleuse très dangereuse

Cependant, cette astuce irrite les experts en voyage qui avertissent qu'elle enfreint les règlements de sécurité de l’aéroport et peut causer une perturbation au terminal, en plus du risque de se faire voler ses affaires.

Un expert en voyages suggère notamment auprès du média Indy 100 que ce type de conseil est non seulement contraire à l’éthique, mais aussi extrêmement dangereux.

« Nous connaissons tous la frustration de soulever votre sac sur la balance à bagages, pour découvrir que c’est au-dessus de la limite et que vous devrez payer un supplément. Mais ce piratage n’est pas seulement malhonnête, il est dangereux. Vous ne devriez jamais laisser vos bagages sans surveillance dans un aéroport, un point c'est tout. Non seulement il pourrait être volé, mais les sacs sans surveillance peuvent déclencher des problèmes de sécurité majeurs et même des évacuations. Les conséquences dépassent de loin le coût de quelques kilos au-delà de la limite. »

Crédit photo : iStock

Pour éviter tout stress lié à vos bagages, l’expert encourage les voyageurs à utiliser des astuces sûres et éthiques :

« Si vous craignez que les bagages soient trop lourds, il existe des moyens beaucoup plus sûrs et plus faciles de réduire le poids. Commencez par emballer plus intelligemment – enrouler les vêtements au lieu de les plier, limitez les chaussures et pesez votre sac à la maison ».

L’expert rappelle également qu’il existe des services comme Send My Bag qui permet d’expédier vos bagages à l’avance si jamais vous pensez que vous serez trop chargés. Une méthode simple qui a le mérite de ne pas alerter la sécurité des aéroports et des autres passagers. Enfin, il est important de rappeler que les règles concernant le poids et la quantité de vos bagages existent pour éviter que l'avion ne soit trop lourd et minimiser les risques d'accident.